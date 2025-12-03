Palmeiras aproveita falhas, vence o Atlético-MG, mas fica sem chances de título

Palmeiras aproveita falhas, vence o Atlético-MG, mas fica sem chances de títuloCom um a menos o segundo tempo inteiro, Carlos Miguel inspirado e ataque letal, Verdão vence na Arena MRV, mas vê taça escapar
O Palmeiras se impôs na Arena MRV e venceu o Atlético-MG por 3 a 0, nesta quarta-feira (03/12), pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão, que viu Piquerez ser expulso no final do primeiro tempo, conseguiu ser letal em Belo Horizonte e marcou com Flaco López, Allan e Luighi. O Galo pressionou bastante, mas viu um inspirado Carlos Miguel impedir todas as oportunidades de gol do clube mineiro. Assim, o Alviverde voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos.
Contudo, apesar do resultado, o Palmeiras viu o Flamengo vencer seu compromisso e tirar a chance da equipe de Abel Ferreira de ser campeão brasileiro. Agora, o Verdão vai para a rodada final tentando garantir a segunda colocação da competição. Já o Atlético-MG estacionou na 13° colocação, com 45 pontos, não tem mais chances de ir para a Libertadores e ainda possui uma remota possibilidade de ainda ser rebaixado, mesmo que improvável.
Palmeiras constrói resultado no primeiro tempo
A etapa inicial ficou marcada principalmente pela desatenção da defesa do Atlético-MG. Antes de um minuto, o Palmeiras teve um gol anulado por impedimento de Vitor Roque. Aos oito minutos, em novo vacilo do Galo, em recuou de Júnior Alonso. Vitor Roque chutou em cima de Everson, mas na sobra, Flaco López mandou para as redes fazendo 1 a 0. Dez minutos depois, o Verdão chegaria ao seu segundo gol após erro de Guilherme Arana que afastou mal. Allan brigou pela bola, trouxe para a perna esquerda e bateu no cantinho para fazer 2 a 0. O clube mineiro ainda teve outras três oportunidades, mas viu Carlos Miguel fazer grandes defesas e deixar a baliza alviverde zerada. Já nos acréscimos, após revisão do VAR, Piquerez acabou recebendo o cartão vermelho após solada em Saraiva e deixou o time de Abel Ferreira com um a menos.
Atlético pressiona, mas…
Apesar de estar com um jogador a menos, quem assustou primeiro na etapa final foi o Palmeiras. Após cobrança de escanteio de Andreas Pereira, Gustavo Gómez subiu alto, mas mandou para fora. Contudo, nos minutos seguintes, o Atlético fez valer sua superioridade e começou a se aproximar da meta adversária. Dudu, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa finalizaram forte, mas todos pararam em boas defesas de Carlos Miguel. A pressão do Galo aumentou nos minutos finais e a equipe emendou uma verdadeira blitz. Scarpa chegou a acertar a trave, enquanto Hulk e Guilherme Arana voltaram a parar no paredão do Verdão. O Galo chegaria a, enfim, balançar as redes com Rony, mas a bola bateu no braço do atacante na hora da finalização e o tento acabou sendo anulado.
Palmeiras mata o jogo
Assim, com tantas chances perdidas, entrou a máxima do futebol de quem não marca, toma. Em ataque rápido, Jefté acionou Luighi, que estava em campo fazia 27 segundos. O atacante mostrou frieza e, na cara de Everson, apenas chapou com categoria para fazer 3 a 0 para o Palmeiras. O jovem centroavante ainda teve a chance de fazer mais um, mas desta vez acabou acertando a trave. Rony, pelo Galo, também chegaria a acertar a trave, mas a noite era Alviverde. Vitória da equipe de Abel Ferreira que está próxima de garantir o vice-campeonato brasileiro.
ATLÉTICO-MG 0X3 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data-Hora: 3/12/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horionte (MG)
Gols: Flaco López, 8’/1ºT (0-1); Allan, 19’/1ºT (0-2); Luighi, 35’/2ºT (0-3)
ATLÉTICO: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso (Bernard, 32’/1ºT); Saravia (Hulk, 19’/2ºT), Gustavo Scarpa (Gabriel Menino, 42’/2ºT), Alan Franco, Igor Gomes, e Guilherme Arana; Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Benedetti, 29’/2ºT), Andreas Pereira, Allan (Bruno Fuchs, intervalo) e Raphael Veiga (Ramón Sosa); Flaco López (Jefté, intervalo) e Vitor Roque (Luighi, 35’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Raphael Veiga, Carlos Miguel e Abel Ferreira (PAL)
Cartão vermelho: Piquerez (PAL)