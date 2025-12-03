Neymar vai em busca feito inédito na temporada para ajudar o Santos

Craque tenta ter participação em gols pelo terceiro jogo seguido, algo que ainda não conseguiu fazer desde o retorno ao Peixe / Crédito: Jogada 10

Em uma partida crucial na briga contra o rebaixamento, o Santos encara o Juventude na noite desta quarta-feira (03), em Caxias do Sul. Neymar, que ainda sofre com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, está confirmado para o jogo, mesmo que no sacrifício. O craque, que já atuou nesta condição contra o Sport, tenta alcançar uma marca que ainda não conseguiu no retorno ao Peixe. Desde sua apresentação, o jogador atuou em 26 partidas, marcou oito gols e deu quatro assistências. Entretanto, não conseguiu ter participações em gols em três jogos consecutivos.