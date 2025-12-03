Neymar encerra hiato de 3 anos e 8 meses sem “hat-trick” na carreira

A noite de gala de Neymar contra o Juventude, nesta quarta-feira (03/12), teve um peso histórico para a carreira do craque. Ao balançar as redes três vezes na vitória por 3 a 0, o camisa 10 do Santos encerrou um longo hiato pessoal. O jogador, afinal, não marcava um “hat-trick” em partidas oficiais há exatos 3 anos e 8 meses. A última vez que ele conseguiu o feito foi em 9 de abril de 2022, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain.

Naquela ocasião, Neymar brilhou na goleada por 6 a 1 sobre o Clermont, pelo Campeonato Francês. Desde então, o astro conviveu com uma série de lesões graves e momentos de instabilidade que o afastaram desse tipo de performance avassaladora. O reencontro com os três gols, portanto, simboliza uma retomada técnica importante, justamente no momento em que o clube que o revelou mais precisava dele para fugir do rebaixamento.