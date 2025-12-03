Neymar desconversa sobre futuro após hat-trick: “Minha vontade sempre é o Santos”

Craque comanda goleada contra o Juventude, desabafa sobre críticas e projeta "dar o máximo" na última rodada na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O craque Neymar viveu uma noite mágica no Estádio Alfredo Jaconi. O camisa 10, afinal, marcou três gols na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (03/12). O desempenho de gala afastou o Peixe da zona de rebaixamento e trouxe alívio para a torcida. Na saída de campo, o jogador celebrou o resultado, mas manteve o mistério sobre sua permanência para a próxima temporada. Quando questionado se vai continuar no clube, o ídolo preferiu focar no momento presente, embora tenha declarado seu amor à instituição. “Não sei (se vai continuar), primeiro quero terminar a temporada. Minha vontade sempre é o Santos em primeiro lugar”, afirmou Neymar.

A declaração deixa o futuro em aberto, mas reforça o compromisso do atleta com a salvação do time neste ano. Antes de pensar em 2026, o Santos tem uma “final” na Vila Belmiro pela última rodada do Brasileirão. O jogador, portanto, convocou a equipe para manter a intensidade. “Contente pela vitória, falta um jogo, na Vila temos que dar o nosso máximo”, projetou o atacante. Neymar desabafa sobre críticas Além de falar sobre o futuro, Neymar aproveitou para desabafar. O jogador vinha sofrendo críticas por atuações recentes e por questões disciplinares. No entanto, ele rebateu os questionamentos com uma performance de alto nível e palavras firmes. “Eu sempre fui o Neymar em todos os jogos, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas sempre estive aqui, eu sei jogar bola e vou dar meu máximo”, disparou o craque, reivindicando seu papel de liderança técnica.

O camisa 10 também dividiu os méritos da goleada com o elenco. “Muito feliz pelos gols, em ajudar o Santos, obviamente sem os companheiros não conseguiria”, disse. Com os três pontos somados em Caxias do Sul, o Santos chegou aos 44 pontos e subiu para a 14ª colocação. O time, assim, depende apenas de si para confirmar a permanência na Série A diante de sua torcida na rodada final.