Maycon lamenta derrota do Corinthians para o Fortaleza: “Futebol tem disso”

Volante do Timão acredita que equipe merecia ter um resultado melhor no Castelão / Crédito: Jogada 10

Na penúltima rodada do Brasileirão, o Corinthians teve uma noite para esquecer no Castelão. Fora de casa, o Timão foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, em dois gols originados em falhas defensivas. Após o apito final, o volante Maycon analisou a atuação do Corinthians no Castelão. Segundo o jogador, ao microfone do Premiere, o Timão merecia sorte melhor no placar da partida, apesar das falhas que deram em gols do Fortaleza.

“Merecíamos um placar melhor, mas o futebol tem disso, não é em todo jogo que a gente consegue vencer. Mas foi uma boa atuação, vamos para a última rodada para finalizar esse campeonato com uma vitória e nos preparamos para as semifinais da Copa do Brasil”, disse Maycon, que emendou: “Não podemos vacilar em nenhum momento. A gente deu duas chances para o adversário, que teve dois ou três contra-ataques, fizeram dois gols. Esses erros a gente consegue corrigir, tem que ficar atento a passes que estamos errando e vem gerando contra-ataques. Tomamos gol contra o Botafogo assim. São erros que nos custam bastante, mas temos capacidade de corrigir e chegar bem para o último jogo do Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil”. Jovens ganham moral Capitão do Corinthians, Maycon fez questão de dar méritos aos jovens jogadores doTimão que tiveram que entrar em campo nesta quarta-feira em meio aos diversos desfalques.