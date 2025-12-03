Maycon lamenta derrota do Corinthians para o Fortaleza: “Futebol tem disso”Volante do Timão acredita que equipe merecia ter um resultado melhor no Castelão
Na penúltima rodada do Brasileirão, o Corinthians teve uma noite para esquecer no Castelão. Fora de casa, o Timão foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, em dois gols originados em falhas defensivas.
Após o apito final, o volante Maycon analisou a atuação do Corinthians no Castelão. Segundo o jogador, ao microfone do Premiere, o Timão merecia sorte melhor no placar da partida, apesar das falhas que deram em gols do Fortaleza.
“Merecíamos um placar melhor, mas o futebol tem disso, não é em todo jogo que a gente consegue vencer. Mas foi uma boa atuação, vamos para a última rodada para finalizar esse campeonato com uma vitória e nos preparamos para as semifinais da Copa do Brasil”, disse Maycon, que emendou:
“Não podemos vacilar em nenhum momento. A gente deu duas chances para o adversário, que teve dois ou três contra-ataques, fizeram dois gols. Esses erros a gente consegue corrigir, tem que ficar atento a passes que estamos errando e vem gerando contra-ataques. Tomamos gol contra o Botafogo assim. São erros que nos custam bastante, mas temos capacidade de corrigir e chegar bem para o último jogo do Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil”.
Jovens ganham moral
Capitão do Corinthians, Maycon fez questão de dar méritos aos jovens jogadores doTimão que tiveram que entrar em campo nesta quarta-feira em meio aos diversos desfalques.
“A equipe fez um jogo bem controlado, tudo o que a gente trabalhou para a partida conseguiu aplicar. Tivemos um bom número de chances de gols, infelizmente não conseguimos concluir. Teve muitos pontos positivos, principalmente os meninos, André, Gui, Dieguinho fizeram uma ótima partida. Mostra a força do nosso elenco, a força desses meninos”, destacou.
Na última rodada do Brasileirão, no próximo domingo, dia 7 de dezembro, o Corinthians recebe o Juventude, às 16, na NeoQuímica Arena. Após o Brasileirão, o Corinthians ainda tem dois compromissos diante do Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil.
