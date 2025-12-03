Manchester United x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada da Premier League
A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Manchester United e West Ham se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester United
O Manchester United vem de uma vitória de virada sobre o Crystal Palace e quer aproveitar o bom momento para seguir na briga pela parte de cima da tabela na Premier League. A equipe abriu a rodada na 7ª posição com 21 pontos em 13 jogos e pode entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias em caso de vitória diante de seus torcedores.
Para o duelo em Old Trafford, o técnico Rúben Amorim não poderá contar com Seski e Maguire. Porém, a boa notícia fica por conta do retorno do atacante brasileiro Matheus Cunha, recuperado de lesão.
Como chega o West Ham
Por outro lado, o West Ham faz uma temporada ruim até o momento e o técnico Nuno Espírito Santo chega pressionado em busca de resultados positivos. Os Hammers abriram a rodada com somente 11 pontos em 13 jogos, a mesma pontuação do Leeds, primeiro time na zona de rebaixamento.
A baixa mais recente fica por conta de Lucas Paquetá, que recebeu dois amarelos por reclamação e foi expulso na derrota para o Liverpool na rodada passada. O brasileiro vai cumprir suspensão e não poderá participar da partida em Old Trafford.
MANCHESTER UNITED X WEST HAM
14ª rodada da Premier League
Data e horário: quinta-feira, 04/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Old Trafford, em Manchester.
MANCHESTER UNITED: Lammens; Mazraoui, de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.
WEST HAM: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos e Diouf; Potts, Mateus Fernandes e Soucek; Bowen, Luis Guilherme e Füllkrug. Técnico: Nuno Espírito Santo.
Árbitro: Andrew Kitchen.
Auxiliares: Dan Cook e Ian Hussin.
VAR: Peter Bankes.