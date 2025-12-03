Manchester United x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2025/26. Manchester United e West Ham se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Manchester United

O Manchester United vem de uma vitória de virada sobre o Crystal Palace e quer aproveitar o bom momento para seguir na briga pela parte de cima da tabela na Premier League. A equipe abriu a rodada na 7ª posição com 21 pontos em 13 jogos e pode entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias em caso de vitória diante de seus torcedores.

Para o duelo em Old Trafford, o técnico Rúben Amorim não poderá contar com Seski e Maguire. Porém, a boa notícia fica por conta do retorno do atacante brasileiro Matheus Cunha, recuperado de lesão.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham faz uma temporada ruim até o momento e o técnico Nuno Espírito Santo chega pressionado em busca de resultados positivos. Os Hammers abriram a rodada com somente 11 pontos em 13 jogos, a mesma pontuação do Leeds, primeiro time na zona de rebaixamento.