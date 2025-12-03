Lyon investiga transferências do Botafogo feitas por Textor

O Lyon abriu uma investigação interna sobre transferências de jogadores do Botafogo que nunca atuaram pelo clube francês. Afinal, nomes como o zagueiro Jair, o meia Savarino e os atacates Igor Jesus e Luiz Henrique foram envolvidos em uma negociação “fantasma”. Aliás, a ida do meia Thiago Almada para a equipe francesa também está sendo investigada, de acordo com o jornal “L’Équipe”.

A nova diretoria do Lyon identificou que as transações jamais ocorreram. Nelas, John Textor autorizou a compra dos direitos econômicos dos atletas, o que gerou uma “dívida” de cerca de 120 milhões de euros para o clube francês. Para isso, o americano vendeu a expectativa de receita a uma empresa financeira, que antecipou o dinheiro imediatamente. Dessa forma, o Lyon pagaria o valor com juros no futuro.