Lyon investiga transferências do Botafogo feitas por Textor

Empresário negociou Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair e Savarino, que nunca defenderam o clube francês
O Lyon abriu uma investigação interna sobre transferências de jogadores do Botafogo que nunca atuaram pelo clube francês. Afinal, nomes como o zagueiro Jair, o meia Savarino e os atacates Igor Jesus e Luiz Henrique foram envolvidos em uma negociação “fantasma”. Aliás, a ida do meia Thiago Almada para a equipe francesa também está sendo investigada, de acordo com o jornal “L’Équipe”.

A nova diretoria do Lyon identificou que as transações jamais ocorreram. Nelas, John Textor autorizou a compra dos direitos econômicos dos atletas, o que gerou uma “dívida” de cerca de 120 milhões de euros para o clube francês. Para isso, o americano vendeu a expectativa de receita a uma empresa financeira, que antecipou o dinheiro imediatamente. Dessa forma, o Lyon pagaria o valor com juros no futuro.

Na análise do relatório financeiro da temporada 2024/25, o Lyon destacou que todas as transações realizadas pela Eagle Football Group foram contabilizadas. Contudo, há dúvidas sobre o “dinheiro antecipado” e se os direitos sobre os jogadores se convertem em ativos reais para o clube.

Na busca por respostas, o Lyon nomeou um executivo encarregado de auditoria, Stephen Welch, para fazer uma revisão interna. Dessa forma, o clube francês busca entender sobre o que é devido, por quem e se há necessidade de ressarcimento ou compensação entre as partes. Entre todos os jogadores envolvidos, apenas Savarino permanece no Botafogo. Os outros três estão na Europa.

