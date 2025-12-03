Liverpool só empata com Sunderland e mantém fase irregular na Premier League

Jogando em casa, Reds empataram com Black Cats por 1 a 1, decepcionam mais uma vez sua torcida e perdem chance de embalar / Crédito: Jogada 10

O Liverpool por pouco não saiu com uma derrota do Anfield, pela 14ª rodada da Premier League. Nesta quarta-feira (3), os Reds saíram atrás do placar, mas buscaram o empate por 1 a 1, pela competição. Talbi abriu o placar para os Black Cats já no segundo tempo. Depois disso, a equipe comandada por Arne Slot dominou as ações e empilhou cruzamentos na área. No entanto, após boa jogada de Wirtz, os donos da casa marcaram com Mukiele, contra, para deixar tudo igual no placar. Com o resultado, a situação de tabela não sofreu grandes alterações. O Sunderland, apesar do bom momento, permaneceu na sexta posição, com 23 pontos. Do outro lado, o Liverpool segue em oitavo lugar, com 22 somados na Premier League.