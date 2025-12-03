Liverpool só empata com Sunderland e mantém fase irregular na Premier League

Liverpool só empata com Sunderland e mantém fase irregular na Premier LeagueJogando em casa, Reds empataram com Black Cats por 1 a 1, decepcionam mais uma vez sua torcida e perdem chance de embalar
O Liverpool por pouco não saiu com uma derrota do Anfield, pela 14ª rodada da Premier League. Nesta quarta-feira (3), os Reds saíram atrás do placar, mas buscaram o empate por 1 a 1, pela competição. Talbi abriu o placar para os Black Cats já no segundo tempo. Depois disso, a equipe comandada por Arne Slot dominou as ações e empilhou cruzamentos na área. No entanto, após boa jogada de Wirtz, os donos da casa marcaram com Mukiele, contra, para deixar tudo igual no placar.
Com o resultado, a situação de tabela não sofreu grandes alterações. O Sunderland, apesar do bom momento, permaneceu na sexta posição, com 23 pontos. Do outro lado, o Liverpool segue em oitavo lugar, com 22 somados na Premier League.
Aos 23 do segundo tempo, Van Dijk errou duas vezes. Primeiro, ele saiu jogando errado e deu a bola de graça para o adversário. Depois, o holandês foi tentar interceptar o chute de Talbi e desviou a direção da bola, “matando” o goleiro Alisson.
O empate aconteceu aos 36 minutos. Florian Wirtz, um dos jogadores mais caros da história do Liverpool, recebeu dentro da área, encarou a marcação e bateu. A bola, assim, desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro Roefs. Porém, não foi dessa vez que o alemão teve seu primeiro gol pela equipe, já que o mesmo foi anotado como contra.
Agora, as equipes voltam a campo no sábado, pela 15ª rodada da Premier Leaguee. O Sunderland enfrenta o Manchester City, às 12h (de Brasília), fora de casa. O Liverpool, por sua vez, encara o Leeds United, às 14h30 (de Brasília), em Elland Road.