Léo Pereira interage em publicação de Karoline Lima após rumores de novo affair

Segundo especulações, defensor teria se envolvido com a ginasta Flávia Saraiva em festa de celebração do título da Libertadores do Flamengo / Crédito: Jogada 10

Marcou presença! O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, interagiu com a influenciadora Karoline Lima pelas redes sociais ao curtir uma publicação. A atitude do jogador ocorre em meio aos rumores de um novo affair. No caso, o jogador e a ginasta Flávia Saraiva teriam sido vistos aos beijos em festa do título pelo tetracampeonato da Libertadores do Rubro-Negro. De acordo com a página ‘Daily Garotinho’, Léo Pereira deixou o evento organizado pelo meio-campista Jorge Carrascal, na madrugada da última segunda-feira (01/12), ao lado da também atleta do Flamengo. Portanto, tais indícios criaram especulações sobre um suposto novo relacionamento. Inclusive, também causou surpresa pelas notícias recentes de reconciliação com Karoline Lima, sua ex-namorada.

Flagras do zagueiro do Flamengo com ex-namorada Alguns episódios levantaram suspeitas de uma reaproximação entre o zagueiro e a influenciadora. No primeiro flagra, os dois estavam lado a lado durante um culto em uma igreja na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no dia 23 de novembro. Assim, o registro demonstra que aparentemente os dois tiveram uma mudança positiva na relação depois do término. Esta não foi a primeira vez que o antigo casal foi visto junto. Um exemplo diz respeito ao flagra no final semana anterior, no dia 16 de novembro. Na ocasião, Karoline Lima e Léo Pereira almoçaram juntos no quiosque “Reserva 11”, na praia da Barra da Tijuca. Em uma outra oportunidade, no começo do mês passado, a produtora de conteúdo na internet publicou um registro nos stories do Instagram. Em uma das fotos, usuários da internet identificaram a presença de um homem com braço tatuado. Assim, as características se encaixam com o ex-namorado Léo Pereira.