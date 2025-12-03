Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Pereira interage em publicação de Karoline Lima após rumores de novo affair

Segundo especulações, defensor teria se envolvido com a ginasta Flávia Saraiva em festa de celebração do título da Libertadores do Flamengo
Marcou presença! O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, interagiu com a influenciadora Karoline Lima pelas redes sociais ao curtir uma publicação. A atitude do jogador ocorre em meio aos rumores de um novo affair. No caso, o jogador e a ginasta Flávia Saraiva teriam sido vistos aos beijos em festa do título pelo tetracampeonato da Libertadores do Rubro-Negro.

De acordo com a página ‘Daily Garotinho’, Léo Pereira deixou o evento organizado pelo meio-campista Jorge Carrascal, na madrugada da última segunda-feira (01/12), ao lado da também atleta do Flamengo. Portanto, tais indícios criaram especulações sobre um suposto novo relacionamento. Inclusive, também causou surpresa pelas notícias recentes de reconciliação com Karoline Lima, sua ex-namorada.

Flagras do zagueiro do Flamengo com ex-namorada

Alguns episódios levantaram suspeitas de uma reaproximação entre o zagueiro e a influenciadora. No primeiro flagra, os dois estavam lado a lado durante um culto em uma igreja na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no dia 23 de novembro. Assim, o registro demonstra que aparentemente os dois tiveram uma mudança positiva na relação depois do término.

Esta não foi a primeira vez que o antigo casal foi visto junto. Um exemplo diz respeito ao flagra no final semana anterior, no dia 16 de novembro. Na ocasião, Karoline Lima e Léo Pereira almoçaram juntos no quiosque “Reserva 11”, na praia da Barra da Tijuca.

Em uma outra oportunidade, no começo do mês passado, a produtora de conteúdo na internet publicou um registro nos stories do Instagram. Em uma das fotos, usuários da internet identificaram a presença de um homem com braço tatuado. Assim, as características se encaixam com o ex-namorado Léo Pereira.

Em outubro, internautas postaram mais um flagra de ambos juntos em horário de almoço. Vale ressaltar que desde a separação em setembro, não houve confirmação da reconciliação entre Karoline e o defensor do Flamengo. Pessoas próximas relataram que os dois estão em etapa de ajustes.

Portanto, eles decidiram adotar discrição e não abordar publicamente o tema para impedir “burburinhos”. Inclusive, viralizou uma notícia que eles teriam firmado um pacto para alinhar questões e reatar o namoro. Deste modo, a advogada da influenciadora, Gabriella Garcia, posicionou-se através das redes sociais e desmentiu o episódio.

Término de Karoline Lima e Léo Pereira

O casal oficializou a separação, por meio da assessoria de Karoline, no fim de setembro, após cerca de dois anos juntos. Ela apagou fotos com o zagueiro rubro-negro e depois confirmou o término à revista “Quem”.

