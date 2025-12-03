Leeds vence o Chelsea e respira na Premier League

Leeds vence o Chelsea e respira na Premier LeagueTime da casa faz 3 a 1 em Elland Road, deixa a zona de rebaixamento e complica situação dos Blues na briga pela liderança
O Leeds surpreendeu e conquistou uma excelente vitória na Premier League 2025/26. Em casa, o time teve uma grande atuação e venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro Jaka Bijol, de cabeça, o meia Ao Tanaka e o atacante Calvert-Lewin marcaram os gols no estádio Elland Road, enquanto Pedro Neto, que substituiu Estêvão no intervalo, descontou para o clube londrino.
LEIA MAIS: Lego lança réplica da taça da Copa do Mundo e anuncia parceria com a Fifa
Dessa maneira, o Chelsea caiu para a 4ª posição, com os mesmos 24 pontos que tinha no início da rodada. A distância para o líder Arsenal chegou a nove pontos, e tanto o Manchester City (28) quanto o Aston Villa (27) — segundo e terceiro colocados — venceram seus compromissos e ampliaram a vantagem sobre os Blues.
Por outro lado, o Leeds, que vinha de uma boa atuação mesmo na derrota para o Manchester City na rodada passada, chegou a 14 pontos e subiu para a 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. A vitória também quebrou a sequência de quatro tropeços seguidos na Premier League.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags