Leeds vence o Chelsea e respira na Premier League

Time da casa faz 3 a 1 em Elland Road, deixa a zona de rebaixamento e complica situação dos Blues na briga pela liderança / Crédito: Jogada 10

O Leeds surpreendeu e conquistou uma excelente vitória na Premier League 2025/26. Em casa, o time teve uma grande atuação e venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro Jaka Bijol, de cabeça, o meia Ao Tanaka e o atacante Calvert-Lewin marcaram os gols no estádio Elland Road, enquanto Pedro Neto, que substituiu Estêvão no intervalo, descontou para o clube londrino. LEIA MAIS: Lego lança réplica da taça da Copa do Mundo e anuncia parceria com a Fifa