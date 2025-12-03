Lazio x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio x Milan: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Itália
Dia de jogo grande na Copa da Itália. Lazio e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pelas oitavas de final do torneio. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega a Lazio
A Lazio não atravessa um bom momento e vem de uma derrota justamente para o Milan, no Campeonato Italiano. Antes, a equipe vinha de vitória sobre o Lecce e tenta reencontrar o caminho das vitórias em sua estreia nesta edição da Copa da Itália.
Para o duelo no Estádio Olímpico, o técnico Maurizio Sarri terá alguns desfalques importantes no elenco. Samuel Gigot, Matteo Cancellieri, Nicolo Rovella e Danilo Cataldi, lesionados, seguem fora. Contudo, a boa notícia fica por conta do retorno de Taty Castellanos, que volta de lesão e reforça o setor ofensivo da equipe.
Como chega o Milan
Já o Milan atravessa uma grande fase e é o líder do Campeonato Italiano com os mesmos 28 pontos do Napoli, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Ao mesmo tempo, a equipe vem de uma vitória sobre a própria Lazio na Serie A.
Na Copa da Itália, o Milan participou das fases anteriores devido ao desempenho ruim na última temporada. Dessa forma, até chegar às oitavas de final, a equipe teve que passar por Lecce e Bari.
O técnico Massimiliano Allegri também precisa lidar com desfalques no Milan. Isto porque Pulisic está fora e se junta a Santiago Giménez no departamento médico do clube, que já contava com as presenças de Bartesaghi e Athekame.
Por fim, a expectativa fica pela presença do experiente Luka Modric, disponível para o jogo desta quinta-feira.
LAZIO X MILAN
Oitavas de final da Copa da Itália
Data e horário: quinta-feira, 04/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Estádio Olímpico, em Roma.
LAZIO: Mandas, Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Vecino, Basic, Pedro, Castellanos, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.
MILAN: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán, Loftus-Cheek, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.
Árbitro: Marco Guida.
