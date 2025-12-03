Lazio x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Itália / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Copa da Itália. Lazio e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma, pelas oitavas de final do torneio. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

A Lazio não atravessa um bom momento e vem de uma derrota justamente para o Milan, no Campeonato Italiano. Antes, a equipe vinha de vitória sobre o Lecce e tenta reencontrar o caminho das vitórias em sua estreia nesta edição da Copa da Itália. Para o duelo no Estádio Olímpico, o técnico Maurizio Sarri terá alguns desfalques importantes no elenco. Samuel Gigot, Matteo Cancellieri, Nicolo Rovella e Danilo Cataldi, lesionados, seguem fora. Contudo, a boa notícia fica por conta do retorno de Taty Castellanos, que volta de lesão e reforça o setor ofensivo da equipe. Como chega o Milan Já o Milan atravessa uma grande fase e é o líder do Campeonato Italiano com os mesmos 28 pontos do Napoli, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Ao mesmo tempo, a equipe vem de uma vitória sobre a própria Lazio na Serie A.

Na Copa da Itália, o Milan participou das fases anteriores devido ao desempenho ruim na última temporada. Dessa forma, até chegar às oitavas de final, a equipe teve que passar por Lecce e Bari. O técnico Massimiliano Allegri também precisa lidar com desfalques no Milan. Isto porque Pulisic está fora e se junta a Santiago Giménez no departamento médico do clube, que já contava com as presenças de Bartesaghi e Athekame. Por fim, a expectativa fica pela presença do experiente Luka Modric, disponível para o jogo desta quinta-feira.