Juventude x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Juventude está rebaixado. Mas o Santos precisa vencer para desgarrar da zona de rebaixamento. É vencer ou vencer para o Peixe

O Santos visita o Juventude nesta quarta-feira (03/12), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O clube Jaconero é o 19° colocado, com 34 pontos e já está matematicamente rebaixado para a Série B. Por sua vez, o Peixe tenta evitar o mesmo destino do adversário. O Alvinegro Praiano é o primeiro time fora do Z4 com 41 pontos, mesma situação que o Internacional, que perde nos critérios de desempate.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a transmissão deste duelo vital para os santistas. A cobertura começa bem antes, com o tradicional pré-jogo que tem início às 18h (de Brasília). Assim que a bola rolar, Eduardo Castro estará na narração.

Esta cobertura ainda traz Kelwin Lucas nos comentários e Rogério Souza nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 18h (de Brasília) para não perder nada deste Juventude x Santos