Jorginho enfatiza “conexão do grupo” do Flamengo após título brasileiro

Volante também valoriza entrega dos jogadores depois da vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Depois da conquista da Libertadores no último sábado, o Flamengo soltou novamente o grito de campeão. Desta vez, o Rubro-Negro faturou o título do Campeonato Brasileiro após vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada da competição. Após o jogo, Jorginho enfatizou a entrega do time e deixou de lado ego de cada atleta para ajudar o time. “É fruto de muito trabalho, muita entrega, muita seriedade. Com certeza, é mérito de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo por trás, no CT, o envolvimento da torcida, todo o projeto, todo o trabalho por trás dos bastidores. O resultado em campo é tudo fruto desse entorno todo que ajuda muito”, disse à Globo antes de complementar.