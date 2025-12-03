Jorginho enfatiza “conexão do grupo” do Flamengo após título brasileiro

Jorginho enfatiza “conexão do grupo” do Flamengo após título brasileiroVolante também valoriza entrega dos jogadores depois da vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta, no Maracanã
Depois da conquista da Libertadores no último sábado, o Flamengo soltou novamente o grito de campeão. Desta vez, o Rubro-Negro faturou o título do Campeonato Brasileiro após vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada da competição. Após o jogo, Jorginho enfatizou a entrega do time e deixou de lado ego de cada atleta para ajudar o time.
“É fruto de muito trabalho, muita entrega, muita seriedade. Com certeza, é mérito de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo por trás, no CT, o envolvimento da torcida, todo o projeto, todo o trabalho por trás dos bastidores. O resultado em campo é tudo fruto desse entorno todo que ajuda muito”, disse à Globo antes de complementar.
“A conexão do grupo. O grupo é muito bom. Todo mundo um pelo outro. Não tem ego. O ego a gente deixa de lado. A gente quer ver o bem do Flamengo e trabalha pra ver o companheiro crescer. E tá cada vez melhor pra ajudar o time. Essa energia, essa conexão com certeza faz toda a diferença”, concluiu.
Ainda restando uma rodada, o Flamengo soma 78 pontos, com 23 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Além disso, marcou 75 gols e sofreu 24, com um saldo de gols incrível de 51. Portanto, é o time com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos.
Com isso, o Flamengo, que já ganhou o Carioca e foi tetracampeão da Libertadores em 2025, soma o seu nono campeonato brasileiro na história. O time, portanto, venceu em 1980, 1981, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025. Além disso, o time também ganhou a Supercopa do Brasil.