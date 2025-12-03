Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorginho enfatiza “conexão do grupo” do Flamengo após título brasileiro

Volante também valoriza entrega dos jogadores depois da vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta, no Maracanã
Depois da conquista da Libertadores no último sábado, o Flamengo soltou novamente o grito de campeão. Desta vez, o Rubro-Negro faturou o título do Campeonato Brasileiro após vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada da competição. Após o jogo, Jorginho enfatizou a entrega do time e deixou de lado ego de cada atleta para ajudar o time.

“É fruto de muito trabalho, muita entrega, muita seriedade. Com certeza, é mérito de todas as pessoas envolvidas. Todo mundo por trás, no CT, o envolvimento da torcida, todo o projeto, todo o trabalho por trás dos bastidores. O resultado em campo é tudo fruto desse entorno todo que ajuda muito”, disse à Globo antes de complementar.

“A conexão do grupo. O grupo é muito bom. Todo mundo um pelo outro. Não tem ego. O ego a gente deixa de lado. A gente quer ver o bem do Flamengo e trabalha pra ver o companheiro crescer. E tá cada vez melhor pra ajudar o time. Essa energia, essa conexão com certeza faz toda a diferença”, concluiu.

Ainda restando uma rodada, o Flamengo soma 78 pontos, com 23 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Além disso, marcou 75 gols e sofreu 24, com um saldo de gols incrível de 51. Portanto, é o time com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos.

Com isso, o Flamengo, que já ganhou o Carioca e foi tetracampeão da Libertadores em 2025, soma o seu nono campeonato brasileiro na história. O time, portanto, venceu em 1980, 1981, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025. Além disso, o time também ganhou a Supercopa do Brasil.  

