Grêmio perde Arthur e Dodi contra o Sport e avalia liberação antecipada das férias

A discussão deve ocorrer na reapresentação do elenco, marcada para a tarde desta quarta-feira (3). A diretoria e os jogadores vão tratar do tema, embora a tendência seja que ambos sigam trabalhando normalmente até o último treino da temporada.

A derrota para o Fluminense trouxe um novo problema ao Grêmio : a ausência de Arthur e Dodi contra o Sport. Os dois volantes titulares de Mano Menezes cumprem suspensão automática e, por isso, o departamento de futebol avalia liberar a dupla antecipadamente para o período de férias.

A atividade final está prevista para sábado (6), no CT Luiz Carvalho, antes da viagem para Recife. O duelo contra o Sport acontece na Ilha do Retiro e encerra o calendário gremista em 2025. Depois da partida, o elenco será liberado para as férias, com retorno programado para a primeira semana de janeiro, quando começa a pré-temporada de 2026.

Clube mantém esperança na Libertadores

Mesmo após o revés para o Fluminense, o Grêmio ainda disputa a oitava colocação do Brasileirão, posição que pode garantir vaga na fase preliminar da Libertadores de 2026. Para isso, precisa que São Paulo e Corinthians, seus concorrentes diretos, tropecem na rodada.

Além deles, Atlético e Ceará também seguem na disputa, embora apareçam atrás na tabela. Todas as equipes ainda jogam na 37ª rodada. Atualmente, o campeonato oferece sete vagas diretas para a Libertadores, mas o cenário pode mudar caso Cruzeiro ou Fluminense — já garantidos no G7 — conquiste a Copa do Brasil, o que abriria mais um lugar para a pré-Libertadores.

