Governo da Bahia cobra Daniel Alves por atraso em pagamentos; entenda

Instituição gestora do estado baiano entra com ação na Justiça contra o ex-lateral para cobrar quitação do IPVA, de 2023 e 2024, de um carro / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Daniel Alves precisará responder a um novo processo. Dessa vez, a alegação é que ele não cumpriu o pagamento de impostos. Assim, por esse motivo, o governo da Bahia entrou com uma ação na Justiça contra o ex-lateral. Deste modo, a iniciativa visa cobrar a quitação do IPVA atrasado de 2023 e do ano passado. No caso, o imposto seria referente a um carro que está em seu nome. Inclusive, a quantia que a instituição gestora indica da dívida gira em torno de R$ 100 mil. Além da condenação de estupro na Espanha, que motivou a sua prisão por 14 meses e depois houve a anulação da condenação, Daniel Alves é protagonista em outras brigas judiciais. Em uma dessas disputas, o ex-jogador trava duelo com banco e o São Paulo na tentativa de receber quantias referentes a sua rescisão de contrato.

Disputa judicial entre Daniel Alves e São Paulo O acordo entre atleta e clube previa o pagamento de 60 parcelas mensais, iniciadas em janeiro de 2022, com término programado para janeiro de 2027. Enquanto isso, Daniel Alves, que reside na Espanha, aguarda decisão da terceira instância no processo em que está sendo acusado de agressão sexual. Ele foi absolvido pelo Tribunal Superior da Catalunha, mas o Ministério Público recorreu ao Supremo espanhol. Em meio a esse cenário, um fundo especializado em aquisição de créditos, o GAD, afirma ter firmado um contrato com Daniel em setembro de 2022. O grupo desembolsou R$ 11,5 milhões à vista e, em troca, passou a ser titular das parcelas que o ex-jogador ainda receberia do São Paulo, avaliadas à época em R$ 19,8 milhões. A operação funcionaria como uma antecipação de recebíveis, mas, de acordo com o GAD, o pagamento das parcelas por parte de Daniel deixou de ser realizado em 2023, quando o ex-jogador acabou sendo preso na Espanha. Hoje, segundo o fundo, a dívida remanescente é de R$ 7,7 milhões.

Condenação de Daniel Alves O ex-jogador passou por um longo processo judicial que o manteve preso por 14 meses. Acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, na noite de 31 de dezembro de 2022, o ex-jogador acabou condenado pela Justiça da Espanha. O brasileiro acabou detido em 20 de janeiro de 2023 e permaneceu em regime de prisão preventiva no presídio de Brians 2, na Catalunha, até fevereiro de 2024. Em fevereiro do ano passado, a Audiência de Barcelona condenou o ex-jogador a quatro anos e meio de reclusão. Além do tempo de prisão, o ex-lateral também recebeu outras duas penas: pagamento de 150 mil euros (aproximadamente R$ 930 mil) à vítima e proibição de se aproximar dela por nove anos e meio. Dois meses depois, Alves deixou a prisão mediante fiança de 1 milhão de euros, entrega de passaportes e obrigação de comparecimento semanal ao tribunal.