Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo sonha em coroar transmissão da Copa do Mundo 2026 com a contratação de Marta

Globo sonha em coroar transmissão da Copa do Mundo 2026 com a contratação de Marta

Canal também mantém conversas com outra estrela que marcou seu nome na geração feminina do esporte brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nos últimos dias, a Globo acelerou as tratativas para ampliar e coroar sua equipe de comentaristas para Copa do Mundo de 2026. Isso porque a emissora sonha com a contratação de duas referências da Seleção Feminina e, inclusive, mantém conversas neste sentido com ambas. Trata-se de ninguém mais ninguém menos que Marta Silva e Cristiane Rozeira.

As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas o canal trabalha com o objetivo de contratá-las para o time de comentaristas do Mundial nos Estados Unidos, no México e Canadá. Ainda de acordo com a Folha de S. Paulo, a emissora espera avançar para um acordo nos próximos dias. 

Os contatos têm como objetivo ampliar o alcance da emissora e atrair anunciantes para a programação especial do Mundial. Ciente da prudência do mercado publicitário em relação aos investimentos para TV aberta, a empresa entende que a presença das estrelas pode fortalecer a oferta comercial. 

Marta na Globo?

A emissora já tentou contratar a rainha do futebol em outras oportunidades, como em 2022 para Copa do Catar. Compromissos profissionais à época, porém, impediram a participação da atleta na transmissão do torneio.

Caso se concretize desta vez, a rainha terá sua primeira experiência na função em TV aberta. Distinto, por exemplo, ao currículo de Cristiane, que já integrou o posto de comentarista da casa nos Jogos Olímpicos de 2021 e 2024.

Estrutura de transmissões

A Globo exibirá 54 partidas da competição, divididas entre TV aberta e SporTV. Já a transmissão exclusiva e digital ficará sob responsabilidade da CazéTV, única detentora em solo nacional do pacote completo Fifa. Ou seja, 104 partidas. Além disso, SBT e N Sports firmaram parceria para dividir parte da cobertura.

A programação da Globo inclui todas as apresentações da Seleção Brasileira, além de metade dos confrontos da fase eliminatória e a final, marcada para 19 de julho de 2026.

Preparação da equipe

A emissora começa oficialmente a cobertura nesta sexta-feira (5), com a transmissão do sorteio dos grupos. Para o primeiro semestre, estão previstos projetos especiais em telejornais e programas de grande audiência, como Fantástico, Jornal Nacional e Jornal da Globo.

Já a preparação do canal inclui o envio de 60 a 70 profissionais para os países-sede. Entre os nomes confirmados para a viagem estão o narrador Luís Roberto e o ex-atacante Denílson de Oliveira, que vai comentar os jogos da seleção. Sabe-se que Ronaldinho Gaúcho também embarcará pela emissora. 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar