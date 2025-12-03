Globo sonha em coroar transmissão da Copa do Mundo 2026 com a contratação de Marta

Canal também mantém conversas com outra estrela que marcou seu nome na geração feminina do esporte brasileiro / Crédito: Jogada 10

Nos últimos dias, a Globo acelerou as tratativas para ampliar e coroar sua equipe de comentaristas para Copa do Mundo de 2026. Isso porque a emissora sonha com a contratação de duas referências da Seleção Feminina e, inclusive, mantém conversas neste sentido com ambas. Trata-se de ninguém mais ninguém menos que Marta Silva e Cristiane Rozeira.

As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas o canal trabalha com o objetivo de contratá-las para o time de comentaristas do Mundial nos Estados Unidos, no México e Canadá. Ainda de acordo com a Folha de S. Paulo, a emissora espera avançar para um acordo nos próximos dias. Os contatos têm como objetivo ampliar o alcance da emissora e atrair anunciantes para a programação especial do Mundial. Ciente da prudência do mercado publicitário em relação aos investimentos para TV aberta, a empresa entende que a presença das estrelas pode fortalecer a oferta comercial. Marta na Globo? A emissora já tentou contratar a rainha do futebol em outras oportunidades, como em 2022 para Copa do Catar. Compromissos profissionais à época, porém, impediram a participação da atleta na transmissão do torneio.

Caso se concretize desta vez, a rainha terá sua primeira experiência na função em TV aberta. Distinto, por exemplo, ao currículo de Cristiane, que já integrou o posto de comentarista da casa nos Jogos Olímpicos de 2021 e 2024. Estrutura de transmissões A Globo exibirá 54 partidas da competição, divididas entre TV aberta e SporTV. Já a transmissão exclusiva e digital ficará sob responsabilidade da CazéTV, única detentora em solo nacional do pacote completo Fifa. Ou seja, 104 partidas. Além disso, SBT e N Sports firmaram parceria para dividir parte da cobertura.

A programação da Globo inclui todas as apresentações da Seleção Brasileira, além de metade dos confrontos da fase eliminatória e a final, marcada para 19 de julho de 2026. Preparação da equipe A emissora começa oficialmente a cobertura nesta sexta-feira (5), com a transmissão do sorteio dos grupos. Para o primeiro semestre, estão previstos projetos especiais em telejornais e programas de grande audiência, como Fantástico, Jornal Nacional e Jornal da Globo. Já a preparação do canal inclui o envio de 60 a 70 profissionais para os países-sede. Entre os nomes confirmados para a viagem estão o narrador Luís Roberto e o ex-atacante Denílson de Oliveira, que vai comentar os jogos da seleção. Sabe-se que Ronaldinho Gaúcho também embarcará pela emissora.