Fortaleza x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Fortaleza recebe o Corinthians em um duelo de situações opostas nesta quarta-feira (03/12), às 19h, no Castelão, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici está na 18ª colocação, com 40 pontos e precisa vencer desesperadamente para sair do Z4 na reta final da competição. Do seu lado, existe uma sequência de oito jogos sem perder e a esperança de fugir do descenso. Por outro lado, o Timão está com a cabeça na Copa do Brasil, mas o torneio de pontos corridos ainda tem seu valor. Afinal, o Alvinegro ainda pode terminar em oitavo e se classificar para a Libertadores em um hipotético G8.

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. O esquenta começa a partir das 17h30 (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração

Além da voz de trovão de Cesar Tavares, este Fortaleza x Corinthians traz as reportagens de Will Ferreira e os comentários precisos de João Miguel Lotufo. Não deixe de acompanhar este duelo decisivo clicando na arte acima, a partir das 17h30 (de Brasília), sempre com a Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.