Flamengo x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Uma vitória garante ao Flamengo o seu nono título do Brasileirão. Mas o Ceará está em perigo e precisa pontuar. Quem leva?

Após conquistar a Libertadores no último sábado (29), o Flamengo tem a possibilidade de levantar a taça do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3/12). Para isso, o Rubro-Negro precisa de apenas uma vitória para não depender de outros resultados contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada da competição nacional. Ou seja, depende apenas de si.

O time rubro-negro soma 75 pontos, cinco a mais que o vice-líder Palmeiras. Do outro lado, o Vozão também tem um objetivo: escapar da zona de rebaixamento. A equipe cearense, com 43 pontos, precisa vencer. Será um duelo decisivo para ambos os lados.

