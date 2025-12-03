Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo é finalista em premiação que elege o melhor clube do mundo

Rubro-Negro figura entre os principais candidatos do Global Soccer Awards
Após conquistar a Libertadores no último sábado e muito próximo de conquistar o Brasileirão, o Flamengo pode conquistar mais um título. O Rubro-Negro está entre os finalistas do Global Soccer Awards, na categoria “melhor time do mundo” nesta temporada.

O Flamengo entrou na lista após uma votação online e chegou até a decisão como um dos finalistas. A eleição é feita com base em votos populares e de um júri especializado da premiação neste segundo momento.

A primeira votação definiu oito clubes finalistas para a categoria de “melhor time do mundo”. Além do Flamengo, os seguintes clubes estão na disputa: Al-Ahli (Arábia Saudita), Barcelona (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha), Chelsea (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Paris Saint-Germain (França) e Sporting (Portugal).

