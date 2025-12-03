Faz a festa, Flamengo! Nove vezes campeão brasileiro!O eneacampeonato veio com a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, com gols de Samuel Lino, diante de um Maracanã com mais de 73 mil torcedores
O Flamengo é campeão brasileiro pela nona vez em sua história. A conquista rolou na noite desta quarta-feira, 3/12, no Maracanã, que recebeu 73.244 torcedores para ver a vitória do Rubro-Negro diante do Ceará por 1 a 0. O gol foi de Samuel Lino no primeiro tempo. Dessa forma, o Mengo, que precisava apenas da vitória para levantar a taça com uma rodada de antecipação, já que tinha cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras (que venceu o Galo), é eneacampeão brasileiro.
Ainda restando uma rodada, o Flamengo soma 78 pontos, com 23 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Além disso, marcou 75 gols e sofreu 24, com um saldo de gols incrível de 51. Portanto, é o time com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Arrascaeta é o artilheiro com 18 gols, enquanto Kaio Jorge lidera com 21 gols.
Com isso, o Flamengo, que já ganhou o Carioca e foi tetracampeão da Libertadores em 2025, soma o seu nono campeonato brasileiro na história. O time venceu em 1980, 1981, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.
Samuel Lino coloca o Flamengo na frente
Antes da bola rolar, uma grande festa da torcida, com muitas bandeiras, mural e direito a ovação de todos os jogadores (Arrascaeta, BH e o treinador Filipe Luís os mais exaltados). O jogo começou com o Flamengo em cima e o Ceará fechado, fazendo uma marcação muito forte, principalmente em cima de Arrascaeta, com o apoiador Zanocelo como a sua sombra
A primeira chance real foi aos nove minutos. Após muita troca de passes. Samuel Lino recebeu pela esquerda e cruzou. Mas Carrascal não conseguiu completar bem; a bola saiu. Até os 30 minutos, apenas mais duas oportunidades: uma com Arrascaeta furando na hora de concluir e outra em chute de Jorginho fora da área, que passou raspando. O Ceará começou a sair um pouco e ofereceu perigo em lances de bola área, quase sempre pela esquerda, com o lateral Rafael Ramos e quem caísse em cima de Varela, que , aliás, estava atento na defesa.
O gol do Flamengo estava esquentando. O time joga muito pela esquerda, com uma estratégia de deixar Varela como elemento surpresa na área. Assim, saiu um gol. Um cruzamento de Jorginho encontrou a cabeça de Varela. Mas, isoladamente, sem ângulo, a bola rolou para fora da área. Não havia ninguém para completar. Mas a bola entrou aos 36. Em jogada pela esquerda, Samuel Lino recebeu e tocou para Carrascal. O colombiano observou a infiltração de Lino e lançou o atacante, que ganhou na velocidade e tocou na saída do goleiro Bruno Ferreira. Flamengo 1 a 0.Assim, a festa do time da casa ganhava força.
Fla administra do segundo tempo. É campeão!
O Flamengo quase fez um gol de placa, quando Danilo lançou Arrascaeta na área e o craque emendou um voleio que passou muito perto do gol. Mas também deu uma cavalgada na defesa, quando Varela e Danilo deixaram o time rival invadir a área e quase marcar. O empate não veio por causa de um corte essencial de Léo Pereira antes da bola chegar a Pedro Raul. O jogo foi perdendo intensidade e, mesmo com a mudança no ataque por Filipe Luís, entraram Cebolinha, Platêa e, depois, Luiz Araújo. O time, mesmo com posse de bola e na intermediária, mais próximo de fazer o segundo gol do que de levar o empate, estava finalizando pouco.
FLAMENGO 1×0 CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data: 3/12/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 73.244
Público pagante: 66.785
Renda: R$ 4.950.770,00
Gols: Samuel Lino, 36’/1ºT (1-0)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho (Saúl, 39’/2ºT) e Arrascaeta (Plata, 17’/2ºT); Carrascal, Bruno Henrique (De la Cruz, 39’/2ºT) e Samuel Lino (Cebolinha, 17’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lourenço, 23’/2ºT), Dieguinho (Mugni, 23’/2ºT), Zanocelo (Vina, 37’/2ºT) e Paulo Baya (Fernandinho, Intervalo); Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)
Auxiliares: Rafael da Silva (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos:
Cartões vermelhos: