Ex-namorada de Rodrygo começa romance com atacante ex-Fluminense

Bruna Rotta confirma fim do namoro com Rodrygo em agosto. Vídeo dá pistas de novo relacionamento com atacante ex-Tricolor das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

A influenciadora Bruna Rotta está em um romance com o atacante Kauã Elias, ex-Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Um vídeo que a produtora de conteúdo publicou em suas redes sociais dá pistas do affair. Isso porque escancara o braço do jogador. Assim, a impressão é de que ela já desapegou de seu antigo namoro com Rodrygo, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Bruna acumula envolvimento em algumas polêmicas depois do térmico com um dos astros dos Galácticos e da pentacampeã mundial. Entre os casos, ela denuncia que o antigo relacionamento com Rodrigo se configurava como abusivo. Inclusive, até então sua melhor amiga Camilly de Sousa, companheira de quarto em Madri, acusou-a de se mudar para a casa do seu ex-namorado.