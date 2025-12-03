Ex-namorada de Rodrygo começa romance com atacante ex-Fluminense

Ex-namorada de Rodrygo começa romance com atacante ex-FluminenseBruna Rotta confirma fim do namoro com Rodrygo em agosto. Vídeo dá pistas de novo relacionamento com atacante ex-Tricolor das Laranjeiras
A influenciadora Bruna Rotta está em um romance com o atacante Kauã Elias, ex-Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Um vídeo que a produtora de conteúdo publicou em suas redes sociais dá pistas do affair. Isso porque escancara o braço do jogador. Assim, a impressão é de que ela já desapegou de seu antigo namoro com Rodrygo, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.
Bruna acumula envolvimento em algumas polêmicas depois do térmico com um dos astros dos Galácticos e da pentacampeã mundial. Entre os casos, ela denuncia que o antigo relacionamento com Rodrigo se configurava como abusivo. Inclusive, até então sua melhor amiga Camilly de Sousa, companheira de quarto em Madri, acusou-a de se mudar para a casa do seu ex-namorado.
No caso, Camilly alega que o episódio ocorreu depois de dois meses da separação, quando a influenciadora retornou ao Brasil. Por sinal, a ocorrência teria sido uma das principais razões para o fim do caso. A produtora de conteúdo decidiu se mudar para a capital espanhola depois de iniciar o relacionamento com Rodrygo.
Depois da repercussão do suposto acontecimento, Bruna se manifestou e desmentiu a veracidade das denúncias. Além disso, ela frisou que a ex-amiga e o rapaz que se relacionava nunca foram um casal.
Relação prejudicial com Rodrygo
O relacionamento entre eles durou cerca de um ano, oficializado em setembro de 2024, e de forma discreta. Apesar disso, chamou atenção especialmente quando Bruna se mudou para Madri, sozinha, para estudar e acompanhá-lo. A relação também passou por momentos turbulentos, como o vazamento de uma suposta conversa do atleta com uma produtora de conteúdo adulto no mesmo ano.
A relação chegou ao fim em agosto, pouco depois de reatarem após uma separação relâmpago. Inicialmente, os dois optaram pelo silêncio, e Bruna também evitou aprofundar-se sobre detalhes. Contudo, agora, relatou que o fim do namoro afetou profundamente sua saúde mental — o que a deixou vulnerável em situações posteriores.
Venda de atacante histórica para o Fluminense
O Tricolor das Laranjeiras vendeu Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no começo de 2025. Na oportunidade, o clube do Leste Europeu concordou em desembolsar 17 milhões de euros fixos (pouco mais de R$ 101 milhões na cotação da época). Além de 2 milhões de euros (quase R$ 12 milhões na cotação do período) em metas estipuladas em contrato.
Assim, o atacante tornou-se a segunda venda mais cara da história do Fluminense, levando em consideração quantias fixas. O jogador firmou um contrato de cinco temporadas com o Shakthar Donetsk.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e FacebookDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar