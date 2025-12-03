Ex-gerente de banco é condenada à prisão após aplicar golpe milionário em jogadores

Secil Erzan era gestora de um fundo secreto falso, onde investia o dinheiro de pouco mais de 30 vítimas, como atletas de futebol / Crédito: Jogada 10

Secil Erzan, ex-gerente de banco, recebeu a condenação de 102 anos de cárcere, pois era gestora de um fundo secreto falso, que prejudicou jogadores de futebol. Afinal, o esquema fraudulento da profissional financeira foi danoso para mais de 30 vítimas, entre elas, atletas profissionais. De acordo com investigações, o investimento na prática criminosa girou em torno de R$ 234 milhões. As principais aplicações dos recursos econômicos ocorreram na agência Florya do Denizbank, na Turquia, que ela administrava. Os principais crimes pelos quais a Justiça turca indiciou Secil foram fraude qualificada, falsificação de documentos especiais e abuso de confiança dos mais de 30 alvos, que estavam inclusas na ação. Por sinal, o principal motivo e atração para as pessoas decidirem investir o seu dinheiro foram as promessas de altos retornos financeiros. Contudo, jamais houve o cumprimento porque o fundo de investimento era fraudulento.

Jogadores de futebol famosos foram alvos do golpe financeiro Entre as vítimas mais conhecidas estão alguns jogadores de futebol, como Arda Turan, ex-meia do Atlético de Madrid e do Barcelona. Além do goleiro Fernando Muslera, que defendeu por muito tempo o Galatasaray e a seleção da Turquia. Inclusive, o arqueiro foi um dos atletas estrangeiros que mais venceu prêmios no futebol turco. Outros dois alvos foram Emre Belozoglu, que atuou por Inter de Milão e Newcastlte, assim como Selçuk Inan, antigo capitão do Galatasaray. Ele também representa um dos principais ídolos no futebol turco. De acordo com inquérito conectado à ação judicial, a ex-gerente de banco recebia repasses em dinheiro vivo. Posteriormente, Secil entregava documentos escritos ou com carimbos, que simbolizavam uma espécie de comprovantes às supostas aplicações. A ação criminosa, que tem semelhanças com os conhecidos esquemas de pirâmide, veio à tona quando o valor do capital de giro disponível não foi suficiente para quitar os rendimentos.