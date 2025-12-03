Ex-companheiro expõe hábito incomum de Neymar no período juntos no PSG: “Me chocou”

Alexander Letellier defendeu o PSG por quase quatro anos, mas esteve em campo em duas ocasiões e somente uma delas com o astro / Crédito: Jogada 10

O ex-goleiro Alexander Letellier conviveu com Neymar por um período no Paris Saint-Germain. O goleiro defendeu o clube francês por quase quatro anos, mas atuou em apenas duas oportunidades. Inclusive, em somente uma delas, o atual camisa 10 do Santos esteve em campo. Apesar disso, tal ocasião não foi a situação mais notável do ex-arqueiro na equipe. Letellier passou a defender o PSG em setembro de 2020 e permaneceu até julho de 2024. A propósito, em outubro do ano passado, ele comunicou sua aposentadoria. Neste período em que foi jogador da principal equipe da França, ele esteve na meta somente na vitória de goleada por 5 a 0 sobre o Metz, em maio de 2023. Além da derrota por 3 a 2 para o Clermont, em junho do mesmo ano.

Neymar esteve em campo apenas neste triunfo por um placar elástico e foi autor de um dos gols. Aliás, na transferência em que o Paris Saint-Germain tirou o atacante do Barcelona, o craque se tornou o jogador mais caro da história do futebol na época. Ele deixou o clube espanhol em agosto de 2017 e concluiu sua mudança para o time francês. O astro permaneceu até agosto de 2023 na França. O ex-goleiro deu entrevista para o jornal francês “L’Équipe”, no último sábado (29), e tornou público uma prática incomum de Neymar. A viralização do caso foi tamanha que os jornais portugueses “A Bola” e “Record” repercutiram o episódio. “Um dia, fiquei chocado. Na época, ainda estávamos no centro de treinamento Camp des Loges. Fui ao banheiro e vi o Neymar sentado na privada, fazendo suas necessidades, mas com a porta aberta”, relatou o ex-arqueiro.