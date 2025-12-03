Em comemoração de título, presidente de clube colombiano é agredido

Após a confirmação do título, a festa da torcida que invadiu o gramado do Estádio General Santander passou por uma verdadeira escalada de humor. Isso porque o ambiente de celebração e alívio pela volta do Cúcuta à elite do futebol local se modificou quando um grupo de fãs notaram a presença de Cadena em meio as festividades.

Na última terça-feira (2), o Cúcuta foi campeão da Primera B (a segunda divisão do Campeonato Colombiano) ao bater, nos pênaltis, a equipe do Real Cundinamarca. Entretanto, nem de longe a noite foi apenas de festa para torcedores do clube radicado na região de Santander e, principalmente, para o presidente José Augusto Cadena.

Desse modo, a situação se transformou em cenas de violência flagrante onde o mandatário do clube interiorano chegou a ser agredido por alguns socos antes de sair do alcance dos demais. Tamanha foi a seriedade da situação, inclusive, que a força policial precisou agir para assegurar, via escolta, que o dirigente saísse das dependências em contexto mais seguro.

O cenário que coloca torcedores e José Augusto Cadena em lados frontalmente opostos tem lastro que remete ao ano de 2020. Em meio a período marcado por acusações de corrupção, decisões controversas e uma dívida descontrolada, o Deportivo Cúcuta teve sua liquidação judicial decretada para o pagamento de credores.

Assim, a entidade se licenciou do futebol profissional entre os anos de 2020 e 2022, só retornando para a primeira divisão do Colombiano com o feito deste ano. Algo que, na análise de parcela relevante dos torcedores, não conta com mérito de caráter administrativo, mas sim técnico de comissão e jogadores.



