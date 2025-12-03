Dorival releva derrota do Corinthians e elogia Fortaleza: “Momento iluminado”

Após o apito final, o técnico Dorival Jr, no entanto, fez questão de elogiar o momento do Fortaleza – o time cearense saiu da zona de rebaixamento depois de 26 rodadas dentro do Z4.

A penúltima rodada do Brasileirão não vai guardar boas lembranças para o Corinthians. Fora de casa, o Timão empilhou erros defensivos e foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1, no Castelão, e viu o sonho de chegar ao G8 e de uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro acabar.

“O Fortaleza está em um momento iluminado, estão de parabéns, fizeram um grande resultado. Mas eu tenho que entender que o Corinthians se comportou muito bem, foi melhor ao longo de toda a partida. Infelizmente não tivemos o resultado. A equipe do Fortaleza vive um grande momento. Nós tivemos praticamente 70% de posse de bola, criamos 20 oportunidades de gols, jogamos boa parte do tempo no campo do adversário de uma maneira regular”.

Elogios aos jovens

O treinador do Corinthians aproveitou também para dar moral para os jovens da equipe que ganharam uma oportunidade de entrar em campo. O Timão, recheado de desfalques, teve nomes como André, Dieguinho e Gui Negão como titulares nesta quarta.

“Fico muito feliz de ter uma equipe totalmente modificada, jovem, nos mostrando que esses jogadores terão futuro, se Deus quiser, brilhante pela frente. É o caso do André, das atuações que o Gui Negão vem tendo. Isso colabora e acrescenta muito ao nosso grupo, ao nosso elenco. Eu fico feliz. Sinceramente, chateado pelo resultado, mas, acima de tudo, muito satisfeito pela atuação que nós tivemos. Dignidade, valentia, hombridade, buscando resultado do primeiro ao último minuto. É isso que nós queremos”, finalizou.