Dono de clube da Premier League é acusado de chefiar esquema ilegal de apostas

Tony Bloom, dono do Brighton desde 2009, está no centro de uma acusação que aponta para um suposto esquema clandestino de apostas ilegais avaliado em 600 milhões de libras (cerca de R$ 4,25 bilhões).

De acordo com o jornal ‘The Times’, o processo ocorreu no Tribunal Superior de Londres e inclui uma denúncia de Ryan Dudfield, ex-funcionário da ‘Starlizard’ — empresa de consultoria em apostas controlada por Tony Bloom. Dudfield afirma ter direito a 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) em lucros que, segundo ele, nunca recebeu.

O ‘The Times’ também lembra que Tony Bloom recebeu, em 2014, uma autorização da Federação Inglesa (FA) para atuar no ramo de apostas. No entanto, tinha a condição de não apostar em partidas do Brighton ou de qualquer clube da Premier League.

No processo, Dudfield afirma que o esquema operava por meio de contas offshore, algumas ligadas a George Cottrell, ex-assessor de Nigel Farage e figura conhecida por já ter sido preso nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro. Dudfield diz ter direito aos 20 milhões de euros por ter colocado Cottrell em contato com Tony Bloom. O ex-assessor, inclusive, escreveu um livro chamado ‘Como Lavar Dinheiro’.

Por fim, até a publicação desta matéria, o Brighton não se pronunciou sobre as acusações divulgadas pelo ‘The Times’.