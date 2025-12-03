Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians viaja para Fortaleza sem trio ofensivo

Corinthians viaja para Fortaleza sem trio ofensivo

Timão chegou a capital cearense sem a presença de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que se recuperam de problemas físicos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians chegou à Fortaleza na noite da última terça-feira (02) para o duelo contra o Tricolor, no Castelão, nesta quarta (03), às 19h. Entre os jogadores que viajaram para a capital cearense, Dorival Júnior conta com cinco baixas, três delas importantes para o time.

O trio ofensivo Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro está fora por conta de problemas físicos. O atacante deixou a partida contra o Botafogo com dores na virilha e não retornará ao time. Já o argentino será preservado por conta das dores que sente no joelho direito. Por fim, o holandês iniciou recentemente a transição física, após sofrer um edema ósseo no joelho esquerdo.

As outras baixas do Corinthians são por conta de suspensão. Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo e fica de fora do duelo contra o Fortaleza. Já Charles foi suspenso pelo STJD por ato violento após ser expulso no confronto contra o Bragantino, ainda na 26ª rodada.

O Timão adota a cautela com seus jogadores por conta das semifinais da Copa do Brasil, que começam na próxima semana. A expectativa é que Dorival Júnior inicie a partida no Castelão com um time considerado misto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar