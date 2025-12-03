Corinthians viaja para Fortaleza sem trio ofensivo

Corinthians viaja para Fortaleza sem trio ofensivoTimão chegou a capital cearense sem a presença de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que se recuperam de problemas físicos
O Corinthians chegou à Fortaleza na noite da última terça-feira (02) para o duelo contra o Tricolor, no Castelão, nesta quarta (03), às 19h. Entre os jogadores que viajaram para a capital cearense, Dorival Júnior conta com cinco baixas, três delas importantes para o time.
O trio ofensivo Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro está fora por conta de problemas físicos. O atacante deixou a partida contra o Botafogo com dores na virilha e não retornará ao time. Já o argentino será preservado por conta das dores que sente no joelho direito. Por fim, o holandês iniciou recentemente a transição física, após sofrer um edema ósseo no joelho esquerdo.
As outras baixas do Corinthians são por conta de suspensão. Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo e fica de fora do duelo contra o Fortaleza. Já Charles foi suspenso pelo STJD por ato violento após ser expulso no confronto contra o Bragantino, ainda na 26ª rodada.
O Timão adota a cautela com seus jogadores por conta das semifinais da Copa do Brasil, que começam na próxima semana. A expectativa é que Dorival Júnior inicie a partida no Castelão com um time considerado misto.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.