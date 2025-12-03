Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians vacila, perde para o Fortaleza e vê sonho da Libertadores ruir

Timão foi superado pelo Fortaleza na noite desta quarta no Castelão
Em uma noite de pouca inspiração e muitos erros, o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão. Fora de casa, o Timão vacilou e sofreu um duro revés por 2 a 1. De quebra, viu o sonho do G8 e uma vaga na pré-Libertadores acabar. Pochettino e Herrera marcaram os gols do Laion, enquanto André descontou para o Timão.

Na última rodada, no domingo, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena, enquanto o Fortaleza visita o Botafogo, no Nilton Santos, no mesmo dia.

 

Leão na frente!

Com a necessidade da vitória para manter vivo o sonho de permanecer na elite, o Fortaleza aproveitou bem a chance que teve de marcar e saiu na frente do placar. Herrera fez boa jogada pela ponta direita de ataque, pegou a defesa do Corinthians mal posicionada e Pochettino, sozinho, apenas escorou para o gol vazio. 1 a 0 para o Laion no Castelão.

Timão melhora e leva perigo

Após o gol sofrido, o Corinthians melhorou na partida. Muito por conta da velocidade de Gui Negão e Dieguinho, o Timão fez o goleiro Brenno passar apuros. Breno Bidon, Vitinho e Dieguinho tiveram boas chances para marcar, mas desperdiçaram as oportunidades. O goleiro do Fortaleza, por sua vez, operou um milagre em um foguete disparado por Maycon e o jogo foi para o intervalo com a vantagem do time da casa.

Que golaço!

Na volta dos vestiários, o roteiro se repetiu. Apesar do Corinthians quase ter empatado com Gui Negão, o Fortaleza precisou de apenas de uma chance para ampliar. Pochettino encontrou um belo passe, Gustavo Henrique e Matheus Bidu bateram cabeça e a bola sobrou para Herrera. O jogador do Laion teve calma e categoria para encobrir Hugo Souza e anotar um golaço no Castelão. Uma pintura de azul, vermelho e branco.

Final emocionante no Castelão

E se o jogo poderia ficar cada vez mais tenso para o Fortaleza, o Corinthians diminuiu o placar. Aos 25, André emendou de primeira direto da entrada da área e descontou, colocando fogo no jogo. Na pressão, o Timão fez o que esteve ao seu alcance para empatar, mas o Fortaleza segurou de todas as formas. Brenno, mais uma vez, apareceu para operar um milagre em cabeçada de Raniele e garantiu o três pontos para o Laion, que saiu da zona de rebaixamento após 26 rodadas.

 

FORTALEZA 2×1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data: 3/12/2025
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Público presente: 56.014
Renda: R$ 1.433,088,00
Gols: Pochettino, 8’/1ºT (1-0); Herrera, 13’/2T (2-0); André, 25’/2T (2-1);
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha e Matheus Pereira (Pierre); Herrera (Yago Pikachu), Pochettino (Moisés)  e Breno Lopes (Matheus Rossetto); Bareiro (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Cacá (José Martínez), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André, Maycon e Breno Bidon (Talles Magno); Vitinho (Kayke), Gui Negão (Ángel Romero) e Dieguinho. Técnico: Dorival Junior.
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Bareiro, Herrera, Matheus Pereira, Britez, Deyverson (FOR); Gustavo Henrique (COR)

