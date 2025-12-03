Corinthians vacila, perde para o Fortaleza e vê sonho da Libertadores ruir

Timão foi superado pelo Fortaleza na noite desta quarta no Castelão / Crédito: Jogada 10

Em uma noite de pouca inspiração e muitos erros, o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão. Fora de casa, o Timão vacilou e sofreu um duro revés por 2 a 1. De quebra, viu o sonho do G8 e uma vaga na pré-Libertadores acabar. Pochettino e Herrera marcaram os gols do Laion, enquanto André descontou para o Timão. Na última rodada, no domingo, o Corinthians recebe o Juventude na Neo Química Arena, enquanto o Fortaleza visita o Botafogo, no Nilton Santos, no mesmo dia.

Leão na frente! Com a necessidade da vitória para manter vivo o sonho de permanecer na elite, o Fortaleza aproveitou bem a chance que teve de marcar e saiu na frente do placar. Herrera fez boa jogada pela ponta direita de ataque, pegou a defesa do Corinthians mal posicionada e Pochettino, sozinho, apenas escorou para o gol vazio. 1 a 0 para o Laion no Castelão. Timão melhora e leva perigo Após o gol sofrido, o Corinthians melhorou na partida. Muito por conta da velocidade de Gui Negão e Dieguinho, o Timão fez o goleiro Brenno passar apuros. Breno Bidon, Vitinho e Dieguinho tiveram boas chances para marcar, mas desperdiçaram as oportunidades. O goleiro do Fortaleza, por sua vez, operou um milagre em um foguete disparado por Maycon e o jogo foi para o intervalo com a vantagem do time da casa. Que golaço! Na volta dos vestiários, o roteiro se repetiu. Apesar do Corinthians quase ter empatado com Gui Negão, o Fortaleza precisou de apenas de uma chance para ampliar. Pochettino encontrou um belo passe, Gustavo Henrique e Matheus Bidu bateram cabeça e a bola sobrou para Herrera. O jogador do Laion teve calma e categoria para encobrir Hugo Souza e anotar um golaço no Castelão. Uma pintura de azul, vermelho e branco.