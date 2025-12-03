Corinthians paga primeira parcela do 13º dos funcionários do clube

Corinthians paga primeira parcela do 13º dos funcionários do clubeTimão deveria ter feito o pagamento na última sexta-feira, mas atrasou o débito em cinco dias
O Corinthians efetuou nesta quarta-feira (03/12) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários que atuam no Parque São Jorge. O depósito deveria ter sido realizado até a última sexta-feira (28/11), mas o clube não conseguiu reunir os recursos necessários dentro do prazo.
A diretoria lida com dificuldades financeiras significativas e estuda a contratação de um empréstimo de R$ 100 milhões para reduzir passivos emergenciais. Entre as pendências, está a dívida superior a R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, responsável por gerar o transfer ban que impede o Timão de registrar novos jogadores.
Apesar das pressões no caixa, os salários de funcionários e atletas seguem em dia. O mesmo, porém, não ocorre com os direitos de imagem, que apresentam atrasos. A expectativa interna é de que receitas previstas para este mês permitam regularizar esses pagamentos.
Em meio ao cenário delicado, o clube tem buscado soluções para aprimorar a organização financeira. Aliás, na terça-feira (02/12), o Corinthians anunciou a implementação do SAP Concur, plataforma internacionalmente reconhecida no controle e gestão de despesas.
Em comunicado oficial, o Timão destacou que “a tecnologia permitirá maior automação, precisão e visibilidade em todo o ciclo de gastos, eliminando inconsistências no fluxo financeiro e um monitoramento mais rigoroso das despesas.” A expectativa é de que a ferramenta contribua para processos mais eficientes e reduzidos riscos de descontrole orçamentário.