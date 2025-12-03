Corinthians paga primeira parcela do 13º dos funcionários do clube

Timão deveria ter feito o pagamento na última sexta-feira, mas atrasou o débito em cinco dias / Crédito: Jogada 10

O Corinthians efetuou nesta quarta-feira (03/12) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários que atuam no Parque São Jorge. O depósito deveria ter sido realizado até a última sexta-feira (28/11), mas o clube não conseguiu reunir os recursos necessários dentro do prazo. A diretoria lida com dificuldades financeiras significativas e estuda a contratação de um empréstimo de R$ 100 milhões para reduzir passivos emergenciais. Entre as pendências, está a dívida superior a R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, responsável por gerar o transfer ban que impede o Timão de registrar novos jogadores.