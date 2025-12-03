Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians paga primeira parcela do 13º dos funcionários do clube

Timão deveria ter feito o pagamento na última sexta-feira, mas atrasou o débito em cinco dias
O Corinthians efetuou nesta quarta-feira (03/12) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários que atuam no Parque São Jorge. O depósito deveria ter sido realizado até a última sexta-feira (28/11), mas o clube não conseguiu reunir os recursos necessários dentro do prazo.

A diretoria lida com dificuldades financeiras significativas e estuda a contratação de um empréstimo de R$ 100 milhões para reduzir passivos emergenciais. Entre as pendências, está a dívida superior a R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, responsável por gerar o transfer ban que impede o Timão de registrar novos jogadores.

Apesar das pressões no caixa, os salários de funcionários e atletas seguem em dia. O mesmo, porém, não ocorre com os direitos de imagem, que apresentam atrasos. A expectativa interna é de que receitas previstas para este mês permitam regularizar esses pagamentos.

Em meio ao cenário delicado, o clube tem buscado soluções para aprimorar a organização financeira. Aliás, na terça-feira (02/12), o Corinthians anunciou a implementação do SAP Concur, plataforma internacionalmente reconhecida no controle e gestão de despesas.

Em comunicado oficial, o Timão destacou que “a tecnologia permitirá maior automação, precisão e visibilidade em todo o ciclo de gastos, eliminando inconsistências no fluxo financeiro e um monitoramento mais rigoroso das despesas.” A expectativa é de que a ferramenta contribua para processos mais eficientes e reduzidos riscos de descontrole orçamentário.

Corinthians

