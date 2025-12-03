Com 18 derrotas, Vasco alcança segunda pior marca em sua história no Brasileirão

Cruz-Maltino perdeu para o Mirassol e segue com chance de rebaixamento para a Série B

Ao perder para o Mirassol, o Vasco alcançou a 18ª derrota no Brasileirão, a segunda pior marca do clube em uma edição com 38 rodadas. O recorde negativo pertence a campanha de 2008, quando o Cruz-Maltino sofreu 20 derrotas e acabou sofrendo o seu primeiro rebaixamento.

Nas edições do Brasileirão de 2003 e 2004, o Vasco sofreu 18 e 20 derrotas, respectivamente. No entanto, a competição era disputada por 24 equipes, totalizando 46 rodadas. Portanto, o feito do atual elenco é motivo de vergonha para o torcedor.