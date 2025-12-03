Com 18 derrotas, Vasco alcança segunda pior marca em sua história no Brasileirão

Com 18 derrotas, Vasco alcança segunda pior marca em sua história no BrasileirãoCruz-Maltino perdeu para o Mirassol e segue com chance de rebaixamento para a Série B
Ao perder para o Mirassol, o Vasco alcançou a 18ª derrota no Brasileirão, a segunda pior marca do clube em uma edição com 38 rodadas. O recorde negativo pertence a campanha de 2008, quando o Cruz-Maltino sofreu 20 derrotas e acabou sofrendo o seu primeiro rebaixamento.
Nas edições do Brasileirão de 2003 e 2004, o Vasco sofreu 18 e 20 derrotas, respectivamente. No entanto, a competição era disputada por 24 equipes, totalizando 46 rodadas. Portanto, o feito do atual elenco é motivo de vergonha para o torcedor.
A título de comparação, nos outros anos em que acabou rebaixado, o Vasco sofreu menos do que 18 derrotas. Em 2013 o Cruz-Maltino foi derrotado 16 vezes, enquanto em 2015 e 2020, o time perdeu 17 partidas.
A marca negativa ainda pode aumentar, tendo em vista que o Vasco ainda enfrenta o Atlético, na Arena MRV, no próximo domingo, pela última rodada do Brasileirão.
As derrotas do Vasco em cada edição de Brasileirão
2003: 18 derrotas*
2004: 20 derrotas*
2005: 16 derrotas*
2006: 9 derrotas
2007: 14 derrotas
2008: 20 derrotas
2009: Série B
2010: 11 derrotas
2011: 7 derrotas
2012: 12 derrotas
2013: 16 derrotas
2014: Série B
2015: 17 derrotas
2016: Série B
2017: 12 derrotas
2018: 15 derrotas
2019: 13 derrotas
2020: 17 derrotas
2021: Série B
2022: Série B
2023: 17 derrotas
2024: 16 derrotas
2025: 18 derrotas
*Edições com mais de 38 rodadas
