COF aprova orçamento, e Palmeiras projeta receitas de R$1,2 bilhão em 2026

Com a validação do COF, o documento segue agora para apreciação do Conselho Deliberativo, que deve votar a proposta ainda neste mês de dezembro.

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou, por unanimidade, o orçamento para a temporada de 2026 durante reunião realizada na noite desta terça-feira (02/12). O planejamento financeiro prevê uma receita total de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, além de um superávit estimado em R$ 11,2 milhões.

Segundo o detalhamento apresentado na reunião, as negociações de jogadores continuam sendo a principal fonte de renda do clube, representando 32% do total projetado. Na sequência, aparecem patrocínios e licenciamentos, com 24%; direitos de transmissão, com 15%; o programa de sócio-torcedor Avanti, com 7%; receitas sociais, com 6%; bilheteria e premiações, ambas com 5%; além de outras entradas, como a operação do Allianz Parque, que representa 6% do valor estimado.

A diretoria manteve a linha tradicional de trabalhar com projeções esportivas consideradas conservadoras. O orçamento parte do princípio de que o time alcançará as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, as semifinais do Campeonato Paulista e ficará entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro.

Esse método, porém, tem levado o clube a superar as metas financeiras ano após ano. Em 2025, por exemplo, a previsão era atingir R$ 1 bilhão em receitas. Entretanto, até outubro, o Palmeiras já havia registrado R$ 1,5 bilhão somando receitas operacionais e financeiras.

Palmeiras fecha outubro com déficit, mas não preocupa

Além do orçamento de 2026, o COF também aprovou o balancete referente ao mês de outubro desta temporada. O documento apontou um déficit de R$ 32,5 milhões no período, mas o acumulado do ano segue positivo, com superávit de R$ 296,3 milhões.