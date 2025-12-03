Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bragantino x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Os dois times estão ainda na luta pela salvação e uma vitória é essencial neste duelo. Quem leva? Bragantino ou Vitória?
Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (3/12), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Massa Bruta segue na briga por vaga na Sul-Americana, assim como o Leão que tem chances remotas. Contudo, o principal objetivo do time baiano é escapar do rebaixamento. e o Bragan tenta mais um pontinho para escapr de qualquer risco.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste Bragantino x Vitória. A transmissão começa a partir das 17h30 (de Brasília) sob o comando de Fellipo Souza, que também estará na narração.

 

Além de Fellipo Souza, a cobertura da Voz ainda conta com Figueiredo Junior nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens. Então, você já sabe: A partir das 17h30, clique na arte acima e não perca detalhe algum deste Bragantino x Vitória.

