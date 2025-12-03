Bragantino goleia, mira G8 e empurra o Vitória para o Z4

Bragantino goleia, mira G8 e empurra o Vitória para o Z4Massa Bruta desfila e aplica 4 a 0 sobre o Leão, que agora terá última rodada do Brasileirão como decisiva para ficar na Série A em 2026
Em noite perfeita, o Bragantino goleou o Vitória por 4 a 0, afastou chance de queda, complicou o adversário e mira a vaga na pré-Libertadores. Nesta quarta-feira (3), o Massa Bruta foi superior do início ao fim no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão. Sasha, duas vezes, Lucas Barbosa e Jhon Jhnon marcaram os gols do triunfo.
Com o resultado, o Bragantino, assim, afastou qualquer chance de rebaixamento, soma 48 pontos, na nona posição, e pode biliscar uma vaga na pré-Libertadores. Afinal, há possibilidade do Brasileirão ter G8 em caso de determinados resultados. Do outro lado, o Vitória se complicou e voltou para a 17ª posição (zona de rebaixamento), com os mesmos 42 pontos.
Agora, os times voltam a campo, às 16h, no domingo (7), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta visita o Internacional, no Beira-Rio, enquanto o Leão recebe o São Paulo, no Barradão. Assim, a equipe baiana precisa dos três pontos para tentar se manter na Série A.
Que noite, Sasha!
O Bragantino começou ligado e não tomou conhecimento. Logo aos cinco minutos, Eduardo Sasha abriu o placar. Jhon Jhon fez ótimo passe para o camisa 8, que deu um toquinho no canto do goleiro Thiago Couto. Dois minutos depois, o atacante aproveitou toque de Pitta para o meio de área e ampliou a diferença para o Massa Bruta. Os donos da casa mantiveram o mesmo desempenho e tiveram mais dois chutes que assustaram o gol adversário. Do outro lado, o Vitória encontrou dificuldades nas saída de bola e não conseguiu uma finalização ao gol de Cleiton.
Goleada e fora o baile
O Massa Bruta não diminuiu o ritmo e aproveitou as bobeadas do Vitória para transformar o triunfo em goleada. Aos cinco minutos, Lucas Barbosa recebeu passe de Sasha na intermediária, cortou e bateu forte no canto esquerdo de Thiago Couto. O Leão até tentou ficar com a bola nos minutos seguintes, mas não criou chances e sofreu com os contra-ataques do Bragantino. Em um deles, os donos da casa fizeram o quarto. Capixaba, portanto, arrancou livre pela esquerda e cruzou para Jhon Jhon, que bateu, Thiago Couto defendeu, mas o meia aproveitou para colocar a bola na rede. Depois disso, a equipe comandada por Vagner Mancini procurou manter a posse de bola, enquanto o time de Jair Ventura
BRAGANTINO 4×0 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
Data: 03/12/2025 (quarta-feira)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Gols: Sasha, 5’/1°T (1-0); Sasha, 7’/1°T (2-0); Lucas Barbosa, 5’/2°T (3-0); Jhon Jhon, 19’/2°T (4-0)
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba (Guilherme Lopes, 24’/2°T); Gabriel, Gustavinho (Eric Ramires, 34’/2°T), Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Matheus Fernandes, 24’/2°T), Pitta (Thiago Borbas, 34’/2°T) e Sasha (Vinicinho, 24’/2°T). Técnico: Vagner Mancini
VITÓRIA: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter (Dudu, intervalo) (Ricardo Ryller, 23’/2°T), Ramon; Raul Cáceres, Baralhas, William Oliveira, Cantalapiedra (Matheuzinho, intervalo), Zé Marcos; Erick (Osvaldo, 24’/2°T) e Renato Kayzer (Renzo López, 23’/2°T). Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartão Amarelo: Lucas Barbosa e Gustavo Neves (BRA)