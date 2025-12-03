Botafogo divulga relacionados com inúmeros desfalques e três retornos

Botafogo divulga relacionados com inúmeros desfalques e três retornosAlvinegro enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Botafogo visita o Cruzeiro nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti terá os desfalques de Joaquín Correa, Savarino, Barboza e Léo Linck. Por outro lado, Montoro foi relacionado após deixar o campo contra o Corinthians sentindo dores no quadril. O lateral Vitinho e os atacantes Nathan Fernandes e Chris Ramos retornam ao time.
O Alvinegro comunicou que os meias Savarino e Correa sofreram lesões musculares, sem detalhar o local. Assim, a dupla não joga contra a Raposa. Já o zagueiro Barboza teve um estiramento ligamentar no joelho. Por fim, o goleiro Léo Linck tem um abscesso amigdaliano e ficará no Rio de Janeiro, dando lugar a Raul.
O meia argentino Montoro, por sua vez, recuperou-se de dores no quadril, que o tiraram da partida na última rodada. Ele havia entrado no lugar de Savarino ainda no primeiro tempo, mas teve que deixar o campo para o lugar de Santi Rodríguez.
A lista de desfalques do Botafogo não para por aí. Santi Rodríguez e Mateo Ponte levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Já Jeffinho levou o vermelho nos acréscimos contra o Corinthians e também é baixa.
Por outro lado, Davide Ancelotti terá dois reforços para o ataque. Desfalque contra Grêmio e Corinthians, Chris Ramos volta após pancada nas costas. Já Nathan Fernandes recuperou-se de lesão no músculo posterior da coxa direita e voltou a figurar entre os relacionados. Por fim, o treinador contará com Vitinho, que não enfrentou o Timão por cumprir suspensão devido ao terceiro amarelo.
Veja os relacionados do Botafogo
Goleiros: Raul, Christian Loor e Rhyan Luca;
Defensores: Alex Telles, Cuiabano, David Ricardo, Gabriel, Marçal, Marquinhos e Vitinho;
Volantes: Allan, Marlon Freitas e Newton;
Meias-atacantes: Cauã Zappelini, Jordan Barrera e Montoro;
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Chris Ramos Kauan Toledo, Kadir, Mastriani e Nathan Fernandes.
