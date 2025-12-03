Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern sofre, mas conta com dois gols contra para avançar na Copa da Alemanha

Bayern sofre, mas conta com dois gols contra para avançar na Copa da Alemanha

Equipe bávara tem um segundo tempo bem abaixo e viu o Union Berlin ter várias chances para empatar a partida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bayern de Munique contou com diversos erros defensivos e dois gols contra do Union Berlin para avançar às quartas de final da Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira (3), a equipe bávara venceu por 3 a 2, fora de casa, e agora aguarda o adversário da próxima fase, que sairá por sorteio. Ansah e Diogo Leite, contra, e Harry Kane marcaram no triunfo. Querfeld, duas vezes de pênalti, descontou.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (6), às 11h30 (de Brasília), fora de casa, pela Bundesliga. Enquanto o Bayern encara o Stuttgart, o Union Berlin visita o Wolfsburg.

Com apoio incessante de sua torcida, o Union Berlin bem que tentou pressionar o Bayern no início do jogo. Teve alguns bons momentos no ataque, muito pela força física de seus jogadores. Aos poucos, os bávaros foram se achando em campo e conseguiam trocar bons passes no campo ofensivo. Olise vinha bem e criava momentos de perigo.

Contudo, o Bayern também apostava em lances de bola parada, todos eles saindo dos pés de Kimmich. Logo aos 12, ele cobrou fechado, o goleiro saiu mal, a bola pegou em Ansah e entrou: gol contra e 1 a 0 para os visitantes.

Bola aérea do Bayern mata a equipe da capital alemã

Não demorou muito para a jogada surtir efeito mais uma vez. Aos 24 minutos, o camisa 6 bateu novamente fechado e Harry Kane desviou para o fundo da rede: 2 a 0. Com o jogo controlado, o Bayern deu uma bobeira incrível na defesa. O zagueiro Jonathan Tah tocou o braço na bola de forma displicente, gerando pênalti para o Union Berlin. Querfeld bateu bem e diminuiu aos 40.

Os erros defensivos minaram as tentativas do Union Berlin de reagir ainda na primeira etapa. Após falhar nos dois primeiros gols, a equipe também entregou o terceiro. Aos 49, em cobrança de falta de Kimmich, Diogo Leite tentou cortar e mandou contra o patrimônio.

O segundo tempo começou com o Bayern perdendo Pavlovic por lesão logo aos três minutos, dando lugar a Goretzka. Em seguida, o Union Berlin diminuiu. Aos dez, após pênalti cometido por Kane – que também recebeu amarelo pelo lance -, Querfeld cobrou bem novamente e deslocou Neuer para colocar fogo no jogo. Os bávaros tinham dificuldade para sair de seu campo, visto o predomínio ofensivo do time anfitrião, e só conseguiram seu primeiro chute aos 17, quando Kane obrigou o goleiro a boa defesa.

Union Berlin domina segunda etapa e quase empata

O Union seguia melhor e muito mais perigoso, dominando a etapa final. Aliás, o empate quase veio com o zagueiro Diogo Leite, que perdeu chance incrível na pequena área. Quem passou a cometer erros graves na defesa foi o Bayern. Goretzka errou domínio após cruzamento e deixou Haberer na boa, mas ele desperdiçou. No lance seguinte, Luis Díaz teve um gol anulado por impedimento. A pressão dos anfitriões era intensa, e Neuer passou a aparecer com mais frequência, fechando o gol.

Com um Bayern atônito e perdido em campo, o time da casa aumentou a pressão nos minutos finais. Assim, Querfeld, de cabeça, quase anotou o seu hat-trick em cima do líder da Bundesliga. Até Harry Kane era visto em sua área para ajudar a conter o ímpeto do time da casa, que passou perto de empatar e levar o jogo para a prorrogação. No fim, a torcida saiu do estádio com o sentimento de orgulho por conta da atuação, principalmente na segunda etapa.

JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL

Terça-feira (2)
Hertha 6 x 1 Kaiserslautern
Borussia Mönchengladbach 1 x 2 St. Pauli
Borussia Dortmund 0 x 1 Bayer Leverkusen
RB Leipzig 3 a 1 Magdeburg

Quarta-feira (3)
Bochum 0 x 2 Stuttgart
Freiburg 2 x 0 Darmstadt
Union Berlin 2 x 3 Bayern de Munique

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar