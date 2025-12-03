Bahia faz dever de casa contra o já rebaixado Sport e se mantém vivo pelo G5

Com direito a lei do ex, Tricolor de Aço derrota Leão por 2 a 0 na Fonte Nova e segue com chances de vaga na fase de grupos da Libertadores

Com o resultado, o Tricolor de Aço sobe para a sexta colocação, com 60 pontos, um a menos que o Fluminense — os cariocas fecham o G5, que garante vaga sem a necessidade de disputar a Pré-Libertadores. O Leão, por outro lado, segue estacionado nos 17 somados, rebaixado como lanterna. Além disso, conheceu a décima derrota consecutiva na competição.

O Bahia fez o dever de casa diante do já rebaixado Sport, venceu por 2 a 0 e deu um passo importante por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores-2026. Rodrigo Nestor, no primeiro tempo, e Luciano Juba, na etapa final, anotaram os gols do jogo na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No terceiro reencontro com a equipe pernambucana, aliás, Juba fez valer pela primeira vez a “lei do ex”.

Na última rodada do Brasileirão, aliás, o Bahia terá confronto direto contra o Fluminense, no próximo domingo (7/12), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Botafogo é outro time que se mantém na luta pelo G5. No mesmo dia e horário, o Sport se despede da elite do futebol nacional frente ao Grêmio, na Ilha do Retiro.

Só deu Bahia na primeira etapa

O Bahia dominou completamente o primeiro tempo. Desde os instantes iniciais, pressionou o Sport e criou várias oportunidades, mas esbarrou na grande atuação de Caíque França. O goleiro rubro-negro brilhou com defesas importantes e ainda defendeu um pênalti cobrado por Willian José após Ademir ser derrubado na área. Apesar da noite inspirada do arqueiro, Rodrigo Nestor conseguiu balançar a rede aos 39 minutos, garantindo a vantagem do time baiano no clássico nordestino. O meio-campista tabelou com Ademir, recebeu dentro da área e girou o corpo antes de soltar um foguete indefensável.

Tricolor mantém amplo domínio

Os donos da casa seguiram em cima na volta do intervalo. Tanto que, aos oito minutos, ampliaram a vantagem e com direito a um golaço. Luciano Juba recebeu a bola na intermediária, disparou até a entrada da área e soltou um míssil de canhota para balançar a meta do seu ex-time O domínio se manteve durante toda a etapa final, e o resultado só não foi elástico porque Caíque França esteve em noite inspirada. Ademir, duas vezes, e Everton Ribeiro pararam diante do goleiro rubro-negro. Aos poucos, o Bahia diminuiu o ritmo e administrou a vantagem até o apito final.