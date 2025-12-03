Atlético x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Enquanto o Galo ainda sonha com a Liberta e, para isso, precisa vencer, o Verdão joga suas últimas fichas rumo ao sonho do título

Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em resumo, as duas equipes tentam se recuperar de uma sequência de resultados ruins. O Verdão, inclusive, ainda tenta se manter na briga pelo título do Brasileirão. Afinal, para seguir com chances de ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Atlético-MG e ainda torcer por uma derrota do Flamengo para o Ceará, no Maracanã. Assim, a diferença, que hoje é de cinco pontos, cairia para dois antes da última rodada do Brasileiro. O Galo ainda tem chances de Libertadores. Mas para isso precisa vencer.

Este jogo decisivo terá a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa em alto estilo, com o tradicional esquenta da Voz, com todos os detalhes da partida. E assim que a bola rolar, João Delfino estará na narração.

João Delfino estará na narração. Já as reportagens são de Jonas Azevedo. Já Rafaela Carolina estará nos comentários. Não perca nenhum detalhe de Galo x Verdão a partir das 20h (de Brasília) com a Voz, a campeã de 2025 como a melhor mídia digital esportiva pela Aceesp.

