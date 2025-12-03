Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético luta para evitar segunda pior campanha do returno do Brasileiro

Atlético luta para evitar segunda pior campanha do returno do Brasileiro

Galo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, na Arena MRV, e precisa somar pontos para evitar qualquer chance de rebaixamento
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Atlético recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), com uma única missão: vencer para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Outro dado preocupante para a equipe de Jorge Sampaoli é o rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Galo tem uma das piores campanhas da metade final da competição.

Os mineiros disputaram 17 partidas no segundo turno e somaram 17 pontos, com aproveitamento de apenas 33%. Percentual igual ao de três clubes que brigam contra o rebaixamento: Juventude (19º), Internacional (17º) e Santos (16º). Aliás, melhor somente que os números do Sport, na lanterna da competição e já rebaixado para a segunda divisão: oito pontos.

LEIA MAIS: Ídolo do Atlético, Reinaldo recebe indenização por perseguição durante a ditadura

Dos quatro últimos colocados, somente o Fortaleza não aparece entre os piores do returno, ocupando a 11ª na segunda metade do Brasileirão.

Das 17 partidas disputadas no returno do Brasileirão, o Atlético soma quatro vitórias e cinco empates. O time ainda saiu derrotado em oito oportunidades.

Aliás, o Galo não vence há quatro rodadas pelo campeonato nacional. A equipe de Sampaoli chegou a engatar uma sequência de cinco jogos sem perder, mas depois o caldo entornou. E o cenário é curioso: com 45 pontos, precisa afastar totalmente o risco de rebaixamento, mas também tem chances de chegar ao oitavo lugar, que, dependendo do campeão da Copa do Brasil, pode dar um vaga à Libertadores.

Contra o Palmeiras, na Arena MRV, um empate já tira a chance de rebaixamento, além de eliminar as possibilidades de título do rival.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar