Atlético luta para evitar segunda pior campanha do returno do Brasileiro

Atlético luta para evitar segunda pior campanha do returno do BrasileiroGalo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, na Arena MRV, e precisa somar pontos para evitar qualquer chance de rebaixamento
O Atlético recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), com uma única missão: vencer para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Outro dado preocupante para a equipe de Jorge Sampaoli é o rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Galo tem uma das piores campanhas da metade final da competição.
Os mineiros disputaram 17 partidas no segundo turno e somaram 17 pontos, com aproveitamento de apenas 33%. Percentual igual ao de três clubes que brigam contra o rebaixamento: Juventude (19º), Internacional (17º) e Santos (16º). Aliás, melhor somente que os números do Sport, na lanterna da competição e já rebaixado para a segunda divisão: oito pontos.
Dos quatro últimos colocados, somente o Fortaleza não aparece entre os piores do returno, ocupando a 11ª na segunda metade do Brasileirão.
Das 17 partidas disputadas no returno do Brasileirão, o Atlético soma quatro vitórias e cinco empates. O time ainda saiu derrotado em oito oportunidades.
Aliás, o Galo não vence há quatro rodadas pelo campeonato nacional. A equipe de Sampaoli chegou a engatar uma sequência de cinco jogos sem perder, mas depois o caldo entornou. E o cenário é curioso: com 45 pontos, precisa afastar totalmente o risco de rebaixamento, mas também tem chances de chegar ao oitavo lugar, que, dependendo do campeão da Copa do Brasil, pode dar um vaga à Libertadores.
Contra o Palmeiras, na Arena MRV, um empate já tira a chance de rebaixamento, além de eliminar as possibilidades de título do rival.
