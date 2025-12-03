Atlético luta para evitar segunda pior campanha do returno do Brasileiro

Galo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, na Arena MRV, e precisa somar pontos para evitar qualquer chance de rebaixamento

O Atlético recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), com uma única missão: vencer para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Outro dado preocupante para a equipe de Jorge Sampaoli é o rendimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Galo tem uma das piores campanhas da metade final da competição.

Os mineiros disputaram 17 partidas no segundo turno e somaram 17 pontos, com aproveitamento de apenas 33%. Percentual igual ao de três clubes que brigam contra o rebaixamento: Juventude (19º), Internacional (17º) e Santos (16º). Aliás, melhor somente que os números do Sport, na lanterna da competição e já rebaixado para a segunda divisão: oito pontos.

Dos quatro últimos colocados, somente o Fortaleza não aparece entre os piores do returno, ocupando a 11ª na segunda metade do Brasileirão.

Das 17 partidas disputadas no returno do Brasileirão, o Atlético soma quatro vitórias e cinco empates. O time ainda saiu derrotado em oito oportunidades.