Arsenal vence, e volta a abrir vantagem sobre o City na Premier League

Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal fez 2 a 0 sobre o Brentford, no Emirates, e chegou a 18 jogo sem perder na temporada

Assim, com gols de Merino e Saka, o Arsenal voltou a colocar cinco pontos de vantagem sobre o City. Os Gunners têm 33, enquanto time de Pep Guardiola tem 28.

O Arsenal voltou a abrir vantagem na liderança da Premier League. Nesta quarta-feira (3), os Gunners fizeram 2 a 0 no Brentford, no Emirates Stadium, e não deixaram o Manchester City encostar na disputa pelo título. Afinal, os Citizens já haviam jogado e vencido nesta 14ª rodada.

Arsenal abre o placar cedo

Apesar da superioridade do Arsenal, o jogo começou equilibrado com Emirates Stadium, com poucas chances de gols. Mas, na primeira boa oportunidades, os Gunners não desperdiçaram. Aos 10′, após boa jogada pela direita, Ben White cruzou e Merino mandou, de cabeça, para as redes.

Após o Arsenal abrir o placar, o jogo ficou mais movimentado e mais aberto, com chances para os dois lados. O time da casa continuou com mais volume e criando mais oportunidades. No entanto, quem chegou com mais perigo foi o Brentford. Aos 20′, Janelt mandou de cabeça no travessão. O Arsenal, por sua vez, chegou com Martinelli e Madueke, mas faltou efetividade.

Pouca emoção e gol no fim

Após o intervalo, o jogo perdeu intensidade e qualidade. O Brentford começou o segundo tempo tentando controlar as ações, mas pouco conseguiu fazer de forma efetiva. No entanto, pouco depois, o Arsenal já voltou a tomar conta do jogo.

Com um segundo tempo morno, a partida já parecia resolvida, mas ainda deu tempo para o Arsenal ampliar o placar. Aos 46′, Saka recebeu bom lançamento em profundida, driblou a marcação e finalizou. Kelleher espalmou para cima e ainda tentou salvar, mas a bola já havia ultrapassado a linha do gol. Assim, os Gunners decretaram a vitória por 2 a 0.