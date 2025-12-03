Arsenal vence, e volta a abrir vantagem sobre o City na Premier League

Arsenal vence, e volta a abrir vantagem sobre o City na Premier LeagueLíder do Campeonato Inglês, o Arsenal fez 2 a 0 sobre o Brentford, no Emirates, e chegou a 18 jogo sem perder na temporada
O Arsenal voltou a abrir vantagem na liderança da Premier League. Nesta quarta-feira (3), os Gunners fizeram 2 a 0 no Brentford, no Emirates Stadium, e não deixaram o Manchester City encostar na disputa pelo título. Afinal, os Citizens já haviam jogado e vencido nesta 14ª rodada.
Assim, com gols de Merino e Saka, o Arsenal voltou a colocar cinco pontos de vantagem sobre o City. Os Gunners têm 33, enquanto time de Pep Guardiola tem 28.
Arsenal abre o placar cedo
Apesar da superioridade do Arsenal, o jogo começou equilibrado com Emirates Stadium, com poucas chances de gols. Mas, na primeira boa oportunidades, os Gunners não desperdiçaram. Aos 10′, após boa jogada pela direita, Ben White cruzou e Merino mandou, de cabeça, para as redes.
Após o Arsenal abrir o placar, o jogo ficou mais movimentado e mais aberto, com chances para os dois lados. O time da casa continuou com mais volume e criando mais oportunidades. No entanto, quem chegou com mais perigo foi o Brentford. Aos 20′, Janelt mandou de cabeça no travessão. O Arsenal, por sua vez, chegou com Martinelli e Madueke, mas faltou efetividade.
Pouca emoção e gol no fim
Após o intervalo, o jogo perdeu intensidade e qualidade. O Brentford começou o segundo tempo tentando controlar as ações, mas pouco conseguiu fazer de forma efetiva. No entanto, pouco depois, o Arsenal já voltou a tomar conta do jogo.
Com um segundo tempo morno, a partida já parecia resolvida, mas ainda deu tempo para o Arsenal ampliar o placar. Aos 46′, Saka recebeu bom lançamento em profundida, driblou a marcação e finalizou. Kelleher espalmou para cima e ainda tentou salvar, mas a bola já havia ultrapassado a linha do gol. Assim, os Gunners decretaram a vitória por 2 a 0.
Jogos da 14ª rodada da Premier League
Terça-feira (2/12)
Fulham 4×5 Manchester City
Bournemouth 0x1 Everton
Newcastle 2×2 Tottenham
Quarta-feira (3/12)
Brighton 4 x 3 Aston Villa
Burnley 0 X 1 Crystal Palace
Wolverhampton 0 x 1 Nottingham Forest
Arsenal 2 x 0 Brentford
Leeds x Chelsea – 17h15
Liverpool x Sunderland – 17h15
Quinta-feira (4/12)
Manchester United x West Ham – 17h