Abel Braga analisa luta do Inter e se retrata por fala polêmica: “Quem perde um filho não é homofóbico”Técnico admite superioridade do São Paulo, na Vila Belmiro, e reconhece que foi infeliz na declaração sobre a camisa rosa do Colorado
O Internacional segue o calvário da luta contra o rebaixamento e não depende apenas de si para permanecer na Série A. Isso porque depois da derrota por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro, precisa vencer e torcer pelo tropeço de dois adversários. Na coletiva, o técnico Abel Braga, que estreou nesta partida, lamentou o momento do Colorado e se retratou de uma fala polêmica na entrevista anterior.
Na ocasião, o comandante afirmou que a camisa rosa do Inter “parece de time de veado”, algo que repercutiu de forma negativa. Como forma de justificativa, o profissional fez uma relação com a morte do filho, João Pedro, que ocorreu em casa, em julho de 2017.
“Quero fazer uma colocação daquilo que houve lá na última coletiva, onde eu fui relatar uma brincadeira que aconteceu no treinamento e isso criou uma polêmica muito grande. Então, eu já me desculpei, não deveria ter falado absolutamente nada naquele momento. Só quero que vocês entendam uma coisinha, preciso fazer esse parênteses porque é a minha vida. Eu perdi um filho com 19 anos. Quem perde um filho não é homofóbico. Quero que vocês entendam isso. Foi uma brincadeira que eu fui o juvenil, não devia ter falado nada ali e pronto, aquilo passava”, disse.
Adversário superior
Em campo, o Colorado não conseguiu se impor e sucumbiu diante do Tricolor Paulista. No primeiro tempo, Sabino e Maik deixaram o time de Hernán Crespo com boa vantagem, enquanto Luciano sacramentou a vitória.
“Praticamente passamos o primeiro tempo sem ganhar um duelo. O futebol é contato físico, é bola aérea. Você vê o segundo gol, nós tomamos um gol com a bola que quicou na intermediária, perdemos a primeira bola, perdemos a segunda. Houve uma mudança. Começamos a ter um a mais no meio, vocês viram que assim que começou o segundo tempo tivemos duas entradas muito boas. No contra-ataque, tomou um gol daquele que você não pode dizer nem que foi pela velocidade do time de São Paulo, uma jogada de passe curto dentro da área ali que eu sinceramente não vi ainda, não consegui entender como aquilo aconteceu”, salientou.
“Falei antes do jogo que não iria falar do mental, porque para mim não estava fraco. A preparação para o jogo foi muito boa e agora o que nos resta, independente de não depender só mais de nós, mas jogar é pela honra. É a honra que esse clube sempre teve, de ter milhares e milhares de torcedores envolvido num sentimento de muita grandeza, mas não deixa de ser um momento de muita tristeza”, acrescentou.
Por fim, o Inter mede forças com o Red Bull Bragantino no domingo (7), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. No momento, a equipe soma 41 pontos e ocupa a 18ª colocação, a um ponto do Vitória e dois do Fortaleza
