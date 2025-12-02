TV mexicana cita “vantagem abismal” do Cruz Azul sobre o Flamengo no Intercontinental

Canal Azteca argumenta que o adversário do Rubro-Negro disputou mais jogos e isso dará uma vantagem aos mexicanos

O Flamengo encara o Cruz Azul no próximo dia 10, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. A partida, também chamada de “Derby das Américas, já é assunto da imprensa mexicana. O canal “TV Azteca”, opinou sobre o confronto e destacou que o adversário do Rubro-Negro está em “vantagem abismal” para se classificar.

O argumento utilizado para dar o favoritismo ao Cruz Azul é o número de jogos disputados na temporada. Enquanto o time mexicano vai realizar a sua 54ª partida em 2025, o Flamengo estará disputando o seu 76º confronto.