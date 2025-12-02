TV mexicana cita “vantagem abismal” do Cruz Azul sobre o Flamengo no Intercontinental

TV mexicana cita “vantagem abismal” do Cruz Azul sobre o Flamengo no IntercontinentalCanal Azteca argumenta que o adversário do Rubro-Negro disputou mais jogos e isso dará uma vantagem aos mexicanos
O Flamengo encara o Cruz Azul no próximo dia 10, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. A partida, também chamada de “Derby das Américas, já é assunto da imprensa mexicana. O canal “TV Azteca”, opinou sobre o confronto e destacou que o adversário do Rubro-Negro está em “vantagem abismal” para se classificar.
O argumento utilizado para dar o favoritismo ao Cruz Azul é o número de jogos disputados na temporada. Enquanto o time mexicano vai realizar a sua 54ª partida em 2025, o Flamengo estará disputando o seu 76º confronto.
Outro fator apontado como vantagem para o Cruz Azul é o tempo de descanso de 18 dias após o término da fase regular do Campeonato Mexicano. O rival do Flamengo ficou do dia 9 até 27 de novembro sem jogar.
Apesar do número de partidas e o tempo de descanso, o Cruz Azul terá duas partidas decisivas contra o Tigres, nos dias 3 e 6, pela semifinais do Torneo Apertura do Campeonato Mexicano. Já o Flamengo enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (4), no Maracanã, em jogo que pode sacramentar o título do Brasileirão. Dessa forma, o Rubro-Negro poderá poupar jogadores no confronto com o Mirassol, que antecede o duelo pela Copa Intercontinental.