Trio do Flamengo disputará quarto Mundial pelo clube

Classificado para mais dois Mundiais após vencer a Libertadores, o Flamengo tem em sua delegação um trio de peso que disputará pela quarta vez a principal competição de clubes do mundo. Os três foram de suma importância na conquista da Liberta, que garantiu o Fla tanto no Intercontinental de 2025, quanto no Mundial de Clubes de 2029. Dois dele, afinal, são jogadores. O meia Giorgian de Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique estavam no elenco que disputou os Mundiais de 2019 e 2022, além da super edição da Fifa de 2025. Ademais, Filipe Luís também estava em todas estas ocasiões.

No entanto, suas duas primeiras participações foram como jogador. Em 2019 e em 2022, ele constava nos elencos de Jorge Jesus e Vítor Pereira, respectivamente. Apesar de ser titular nas duas partidas do vice de 2019 (contra Al-Hilal e Liverpool), o ex-lateral-esquerdo não foi a campo sob o comando de Pereira. Na ocasião, o Rubro-Negro foi surpreendido pelo Al-Hilal (SAU) e caiu na semifinal após perder por 3 a 2. Filipinho foi reserva de Ayrton Lucas, aliás. O mesmo ocorreu na disputa pelo terceiro lugar, com vitória por 4 a 2 sobre o Al-Ahly (EGI). Em 2025, foi o treinador da equipe na campanha até as oitavas de final. Bruno Henrique já marcou em dois Mundiais Bruno Henrique passou por algo parecido. Ele disputou como titular os dois jogos contra Al-Hilal (vitória por 3 a 1) e Liverpool (derrota por 1 a 0). No jogo contra os sauditas, aliás, deixou o dele – gol da virada. Em 2022 (no caso, o Mundial de 22 só ocorreu em fevereiro de 23), porém, estava lesionado, não atuando em nenhum dos dois compromissos rubro-negros. Ele até constou entre os relacionados, mas não foi a campo. Já em 2025, atuou em todas as partidas – sempre como reserva. Ele marcou um dos gols na virada por 3 a 1 sobre o Chelsea (ING), time que viria a ser campeão.