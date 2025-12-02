SBT tenta movimento ousado e sonda nome de peso do time esportivo da Globo

A emissora tem buscado fortalecer sua equipe para transmissão da Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho de 2026 / Crédito: Jogada 10

A proximidade da Copa do Mundo 2026 tem intensificado disputas entre gigantes da televisão e encorajado movimentos estratégicos, além de ousados, diante da concorrência. Depois de oficializar Galvão Bueno como voz de suas transmissões, o SBT passou a mirar em Caio Ribeiro, um dos principais nomes do time esportivo da Globo, para comentarista do torneio.

Executivos da emissora da família Abravanel procuraram Caio e formalizaram uma proposta recentemente. Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, Tiago Leifert, narrador titular do canal e amigo pessoal do comentarista, tem atuado de forma ativa nas conversas a fim de tentar viabilizar a contratação. Sabe-se, porém, que não se trata de uma investida simples. Isso porque Caio mantém posição consolidade na Globo e participa das principais transmissões do canal. Inclusive, aparecendo frequentemente em partidas da Seleção Brasileira. O comentarista ainda desfruta de autonomia para tocar projetos paralelos ligados ao futebol, com aval da emissora. Ele toca, por exemplo, eventos e iniciativas relacionadas à escolinha que administra.

Carta na manga Para convencê-lo, o SBT propõe reeditar a dobradinha com Tiago Leifert — que marcou a Central da Copa nos Mundiais de 2010 e 2014. A emissora também oferece uma função de destaque na cobertura do Mundial entre junho e julho de 2026.

Trajetória consolidada na Globo Caio deu seu pontapé no Grupo Globo ainda em 2007, como comentarista na Rádio Globo e no SporTV. Ele participou inicialmente de transmissões voltadas à Série B do Brasileirão, mas seu desempenho o levou à TV aberta para as jornadas de futebol do canal. Desde então, esteve presente na cobertura de quatro Copas do Mundo: 2010, 2014, 2018 e 2022. Ele ainda participa ativamente de atrações do SporTV.

Valores e direitos do SBT O canal trabalha em parceria com a NSports — empresa que detém Galvão Bueno como um dos sócios — em busca de reforços para sua equipe. Inclusive, as partes dividiram o pagamento pelos direitos: um valor de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 134,5 milhões) por um pacote de 32 partidas. A primeira parcela foi paga à Fifa no início de outubro, e a entidade ainda receberá ao menos outras três até o Mundial. Inicialmente, a negociação previa um total maior de jogos, mas a quantia foi reduzida após tratativas com a federação. Por isso, a parceria transmitirá apenas 32 partidas, e não 54.