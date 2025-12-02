Rayan, do Vasco, vai receber prêmio de revelação do Brasileirão

Atacante vascaíno é o mais votado por jornalistas, capitães e técnicos dos clubes que disputam a competição. Premiação acontece no dia 18

Joia do Vasco e protagonista do time na temporada, Rayan será premiado como a revelação do Campeonato Brasileiro. O atacante foi eleito em votação realizada por jornalistas, capitães e treinadores dos clubes. A festa de premiação acontece no dia 18 deste mês.

O reconhecimento é fruto de muito merecimento. Afinal de contas, Rayan já marcou 14 gols em 33 rodadas do Brasileirão. Dessa forma, o atacante é o quarto artilheiro da competição empatado com o companheiro de Vasco, Vegetti. Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o goleador máximo, com 21 gols, seguido por Arrascaeta, do Flamengo (18), e Vitor Roque, do Palmeiras (16).