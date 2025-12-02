Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rayan, do Vasco, vai receber prêmio de revelação do Brasileirão

Atacante vascaíno é o mais votado por jornalistas, capitães e técnicos dos clubes que disputam a competição. Premiação acontece no dia 18
Joia do Vasco e protagonista do time na temporada, Rayan será premiado como a revelação do Campeonato Brasileiro. O atacante foi eleito em votação realizada por jornalistas, capitães e treinadores dos clubes. A festa de premiação acontece no dia 18 deste mês.

O reconhecimento é fruto de muito merecimento. Afinal de contas, Rayan já marcou 14 gols em 33 rodadas do Brasileirão. Dessa forma, o atacante é o quarto artilheiro da competição empatado com o companheiro de Vasco, Vegetti. Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o goleador máximo, com 21 gols, seguido por Arrascaeta, do Flamengo (18), e Vitor Roque, do Palmeiras (16).

Rayan também superou Roberto Dinamite e se tornou o jogador Sub-19 do Vasco com mais gols em uma edição de Brasileirão. Em 1973, o jovem Dinamite havia marcado 13 gols em 32 partidas, uma marca batida após 52 anos.

O Vasco enfrenta nesta terça-feira, o Mirassol, em São Januário. O jogo será mais uma oportunidade para Rayan seguir brilhando na competição.

