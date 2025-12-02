Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar reage ao título do Flamengo em post sobre Filipe Luís e mobiliza rubro-negros

Camisa 10 do Santos interagiu com publicação dedicada ao técnico que liderou o Rubro-Negro ao primeiro tetracampeonato da Libertadores no Brasil
Bem mais contido do que em 2019, Neymar não deixou de se manifestar sobre o triunfo do Flamengo, diante do Palmeiras, na final da Libertadores, novamente em Lima, no Peru. O título que transformou o Rubro-Negro no primeiro brasileiro tetracampeão da América, conquistado no Monumental U, também marcou a primeira conquista continental de Filipe Luís como treinador profissional. 

Entre as inúmeras publicações que celebravam o técnico em seu ano de estreia na nova função, uma postagem do perfil oficial da Libertadores chamou a atenção. A entidade divulgou uma imagem do comandante rubro-negro ao lado de sua família, ainda no gramado, segurando a taça diante da festa pelo título.

“Sempre em família: Filipe Luís festejando com os seus’, dizia a legenda. Neymar, então, reagiu ao post com quatro emojis batendo palmas. 

A simples manifestação do camisa 10 do Santos foi o suficiente para provocar forte mobilização entre torcedores do Flamengo, que interagiram com mais de 700 respostas e centenas de pedidos por sua chegada à Gávea. O comentário também ultrapassou 25 mil curtidas.

Filipe Luís vira destaque na Europa

A conquista em Lima rendeu elogios ao técnico em veículos europeus, que destacaram seu início bem-sucedido como treinador. O ex-lateral, porém, ainda não enxerga uma mudança para o continente no horizonte próximo e discute renovação de contrato com o Flamengo.

Segundo apuração da ESPN, o principal entrave para que ele assuma um time europeu está na licença exigida pela Uefa. O ídolo rubro-negro está finalizando a Licença PRO da CBF Academy, após já ter cumprido os níveis A e B, credencial que desde 2022 recebe reconhecimento da Uefa.

No entanto, o acordo entre as entidades estabelece critérios específicos que ele ainda não cumpre. O “Acordo Operacional sobre Reconhecimento Mútuo de Qualificações e Competências de Treinadores” determina que para que um técnico com Licença PRO da CBF obtenha a equivalência europeia, é necessário ter três anos de experiência em um clube de primeira divisão ou seleção.

O acordo ainda determina que o profissional obtenha oferta formal de trabalho de uma equipe de primeira ou segunda divisão ou de uma seleção nacional. Outra possibilidade estaria no curso para a Licença PRO da Uefa diretamente na Europa, opção que o tiraria do Flamengo e consumiria tempo da carreira.

Renovação com o Flamengo

O técnico ainda pode conquistar o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3), ou seja, com uma rodada de antecedência, caso vença o Ceará no Maracanã. O desempenho aumenta a pressão pela extensão do vínculo, que se encerra em dezembro.

Com o tetra continental, o técnico ainda terá, neste mesmo mês, a disputa da Copa Intercontinental da Fifa no Catar. As conversas recentes entre treinador e diretoria buscaram um ponto de equilíbrio, e há otimismo quanto à permanência.

