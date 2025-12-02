Newcastle x Tottenham: Onde assistir, escalações e arbitragem

Newcastle e Tottenham fazem um jogo decisivo pela fase de Liga nesta terça-feira (2/12). A partida será às 17h15 (de Brasília), no St. James’ Park, casa do Newcastle, e é válida pela sexta rodada da competição.

Tanto o Newcastle quanto o Tottenham precisam da vitória. Ambos estão no grupo dos times que, hoje, teriam de disputar a repescagem para buscar uma vaga nas oitavas de final. Enquanto o Newcastle tem 9 pontos e ocupa o 11º lugar, o time londrino é o 16º, com 8 pontos. Assim, uma vitória aproxima o vencedor do G8, o grupo das equipes que avançam diretamente para as oitavas. Como, após esta rodada, restarão apenas mais duas, triunfar neste duelo inglês é de extrema necessidade.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partida a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Newcastle

A principal dúvida no Newcastle é se o goleiro Pope irá, enfim, surpreender e voltar ao gol, já recuperado de lesão. Além disso, quem está fora é Trippier, que não se recuperou de uma lesão na coxa. Da mesma forma, Botman, com dores nas costas, também estará ausente. Enquanto isso, Miley, o garoto de 19 anos que vem ganhando espaço no time de Eddie Howe, deve mais uma vez se manter como titular. Consequentemente, Joelinton não estará entre os 11. Por outro lado, Bruno Guimarães é presença certa. O titular da Seleção Brasileira segue como o principal jogador da equipe. Por fim, no ataque, Murphy, Woltemade e Gordon devem formar o trio ofensivo.