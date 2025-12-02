Newcastle x Tottenham: Onde assistir, escalações e arbitragem

Newcastle x Tottenham: Onde assistir, escalações e arbitragemEste duelo inglês pela 6ª rodada da Champions é decisivo. Quem vencer se aproxima do G8, que vale vaga direta às oitavas
Newcastle e Tottenham fazem um jogo decisivo pela fase de Liga nesta terça-feira (2/12). A partida será às 17h15 (de Brasília), no St. James’ Park, casa do Newcastle, e é válida pela sexta rodada da competição.
Tanto o Newcastle quanto o Tottenham precisam da vitória. Ambos estão no grupo dos times que, hoje, teriam de disputar a repescagem para buscar uma vaga nas oitavas de final. Enquanto o Newcastle tem 9 pontos e ocupa o 11º lugar, o time londrino é o 16º, com 8 pontos. Assim, uma vitória aproxima o vencedor do G8, o grupo das equipes que avançam diretamente para as oitavas. Como, após esta rodada, restarão apenas mais duas, triunfar neste duelo inglês é de extrema necessidade.
Onde assistir
Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partida a partir das 17h15 (de Brasília).
Como chega o Newcastle
A principal dúvida no Newcastle é se o goleiro Pope irá, enfim, surpreender e voltar ao gol, já recuperado de lesão. Além disso, quem está fora é Trippier, que não se recuperou de uma lesão na coxa. Da mesma forma, Botman, com dores nas costas, também estará ausente. Enquanto isso, Miley, o garoto de 19 anos que vem ganhando espaço no time de Eddie Howe, deve mais uma vez se manter como titular. Consequentemente, Joelinton não estará entre os 11. Por outro lado, Bruno Guimarães é presença certa. O titular da Seleção Brasileira segue como o principal jogador da equipe. Por fim, no ataque, Murphy, Woltemade e Gordon devem formar o trio ofensivo.
“Teremos pela frente o Tottenham, que é uma equipe muito boa com seus próprios pontos fortes. Vamos colocar nosso plano em prática para tentar encontrar uma maneira de vencer”, disse Howe durante a conferência de imprensa desta segunda-feira.
Como chega o Tottenham
No Tottenham, por sua vez, há muitas dúvidas. Na defesa, Danso e Cristian Romero disputam uma vaga. Além disso, a lista de vetados é grande: Maddison, Kulusevski e Solanke, para citar os mais importantes. No ataque, outra dúvida: o treinador ainda analisa se continua com Richarlison como referência ou se entra com o francês Kolo Muani. Assim, a escalação do Tottenham é uma tremenda incógnita.
NEWCASTLE X TOTTENHAM
6ª Rodada da Champions League
Data e horário: 2/12/2025, 17h (de Brasília)
Local: St. James Park, Newcastle (ING)
NEWCASTLE: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Schar e Burn; Miley, Tonali, Bruno Guimarãs; Murphy, Woltemade e Gordon. Técnico: Eddie Howe
TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Bentancur e Sarr; Kudus, Bergvall e Simons; Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank
Árbitro: Tom Bramall
Auxiliares: Simon Bennett e Nick Greenhalgh.
VAR: Anthony Backhous