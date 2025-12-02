Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragemLeão do Pici pode, enfim, sair do Z4 em caso de vitória, enquanto Timão ainda sonha com um hipotético G8 no Brasileiro
Fortaleza e Corinthians fazem um duelo de situações opostas nesta quarta-feira (03/12), às 19h, no Castelão, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici está na 18° colocação, com 40 pontos e precisa vencer desesperadamente para sair do Z4 na reta final da competição. Do seu lado, existe uma sequência de oito jogos sem perder e a esperança de fugir do descenso. Por outro lado, o Timão está com a cabeça na Copa do Brasil, mas o torneio de pontos corridos ainda tem seu valor. Afinal, o Alvinegro ainda pode terminar em oitavo e se classificar para a Libertadores em um hipotético G8.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.
Como chega o Fortaleza
Atual 18° colocado com 40 pontos, o Fortaleza chega para o duelo a um ponto do Santos, primeiro fora da zona do rebaixamento. O Leão do Pici vem de vitória sobre o Atlético-MG, no Castelão, e o RB Bragantino, em Bragança, ambos por 1 a 0. Aliás, a equipe não perde há oito rodadas e tenta manter o embalo para escapar do descenso.
O Tricolor Cearense não terá suspensos para a próxima rodada, já que nenhum atleta levou cartão contra o Galo. Contudo, o técnico Martín Palermo não descartou fazer mudanças por conta do desgaste de alguns atletas. Marinho e Rodrigo, que entraram em transição no fim de semana após deixar o DM, podem ser novidades entre as possibilidades e ficarem ao menos no banco de reservas contra o Corinthians.
Como chega o Corinthians
Atual nono colocado com 46 pontos, o Corinthians chega para o confronto ainda sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. Afinal, o Alvinegro ainda pode terminar na oitava posição e ficar em compasso de espera para um hipotético G8 no Campeonato Brasileiro. Contudo, o Timão vem de empate em 2 a 2 com o Botafogo, na Neo Química Arena, e derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão e precisa reencontrar o caminho das vitórias.
A grande dúvida no Corinthians, entretanto, fica por conta de Yuri Alberto. O centroavante sentiu a coxa esquerda durante o duelo contra o Botafogo e ainda não sabe se terá condições de atuar nesta quarta-feira. Assim, Gui Negão deve ser o substituto. Além disso, Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Por fim, Memphis Depay segue fora por conta de uma contusão no joelho e só deve voltar na Copa do Brasil.
FORTALEZA X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data-Hora: 3/12/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martin Palermo.
CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Carrillo; Garro, Vitinho e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
