Fortaleza x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e Corinthians fazem um duelo de situações opostas nesta quarta-feira (03/12), às 19h, no Castelão, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici está na 18° colocação, com 40 pontos e precisa vencer desesperadamente para sair do Z4 na reta final da competição. Do seu lado, existe uma sequência de oito jogos sem perder e a esperança de fugir do descenso. Por outro lado, o Timão está com a cabeça na Copa do Brasil, mas o torneio de pontos corridos ainda tem seu valor. Afinal, o Alvinegro ainda pode terminar em oitavo e se classificar para a Libertadores em um hipotético G8.

Como chega o Fortaleza

Atual 18° colocado com 40 pontos, o Fortaleza chega para o duelo a um ponto do Santos, primeiro fora da zona do rebaixamento. O Leão do Pici vem de vitória sobre o Atlético-MG, no Castelão, e o RB Bragantino, em Bragança, ambos por 1 a 0. Aliás, a equipe não perde há oito rodadas e tenta manter o embalo para escapar do descenso.

O Tricolor Cearense não terá suspensos para a próxima rodada, já que nenhum atleta levou cartão contra o Galo. Contudo, o técnico Martín Palermo não descartou fazer mudanças por conta do desgaste de alguns atletas. Marinho e Rodrigo, que entraram em transição no fim de semana após deixar o DM, podem ser novidades entre as possibilidades e ficarem ao menos no banco de reservas contra o Corinthians.

Como chega o Corinthians

Atual nono colocado com 46 pontos, o Corinthians chega para o confronto ainda sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. Afinal, o Alvinegro ainda pode terminar na oitava posição e ficar em compasso de espera para um hipotético G8 no Campeonato Brasileiro. Contudo, o Timão vem de empate em 2 a 2 com o Botafogo, na Neo Química Arena, e derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão e precisa reencontrar o caminho das vitórias.

A grande dúvida no Corinthians, entretanto, fica por conta de Yuri Alberto. O centroavante sentiu a coxa esquerda durante o duelo contra o Botafogo e ainda não sabe se terá condições de atuar nesta quarta-feira. Assim, Gui Negão deve ser o substituto. Além disso, Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Por fim, Memphis Depay segue fora por conta de uma contusão no joelho e só deve voltar na Copa do Brasil.