Flamengo aguarda jogo contra Ceará para definir logística para Intercontinental

Planejamento do Rubro-Negro para a competição da Fifa depende do título do Brasileirão, que pode acontecer nesta quarta-feira
O Flamengo pode conquistar mais um título na temporada. Após vencer a Libertadores no últtimo sábado, o Rubro-Negro tem a oportunidade de conquistar o título brasileiro nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição. Em caso de título, o clube vai alterar planejamento para o Intercontinental. A informação é do ‘ge”.

Depois da partida contra o Ceará, diretoria poderá programar não só o duelo com o Mirassol no fim de semana, mas também o Intercontinental. Afinal, há uma possibilidade de que, sendo campeão antecipadamente, a delegação viaje antes da última rodada do Brasileiro.

LEIA MAIS: Motivos para crer no Flamengo no Intercontinental

Além disso, a CBF estuda mudar a data do último jogo do Flamengo. Com isso, ele seria antecipado para sábado (6), de acordo com o “ge”. Nesse cenário, o técnico Filipe Luís escalaria um time alternativo, com reservas e jovens da base para o duelo contra o Mirassol.

Caso não confirme o título nesta quarta-feira, o Fla terá que viajar com força máxima para enfrentar o Mirassol no domingo (7), no Maião. Por isso, o resultado contra o Ceará é muito importante, claro, em questão de título, mas também pela logística para o Intercontinental.

Por fim, o Flamengo enfrenta o Cruz Azul, do México, no dia 10, em jogo único eliminatório. Se vencer, enfrenta o Pyramids, do Egito, três dias depois. O vencedor desse confronto decide o título do Intercontinental contra o PSG, da França, no dia 17.

