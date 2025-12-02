Fabinho Soldado diz que Corinthians trabalha com múltiplos cenários para 2026

Fabinho Soldado diz que Corinthians trabalha com múltiplos cenários para 2026Transfer bans, dívidas e indefinições sobre contratações travam planejamento enquanto Timão disputa vaga na Libertadores
O Corinthians vive um fim de temporada cercado de dúvidas. Mesmo brigando pelo título da Copa do Brasil e, por consequência, por uma vaga na Libertadores, o clube ainda não sabe se poderá contratar para 2026. Fifa e CBF mantêm transfer bans que, por ora, impedem qualquer reforço.
Nesse ambiente instável, o executivo de futebol Fabinho Soldado acumula dificuldades para montar o projeto da próxima temporada. Durante participação no podcast ”Denílson Show”, o diretor explicou que criou uma força-tarefa para lidar com todos os possíveis cenários.
“O que posso dizer ao torcedor é que tivemos essa conversa (interna) há mais de dois meses, acertamos pontos desse planejamento e está pronto para que possamos executar mediante autorização do nosso presidente, que tem nos apoiado muito. O Osmar tem se dedicado bastante para colocar o Corinthians no melhor cenário”, afirmou o dirigente.
Transfer ban atrasa o Corinthians
Para derrubar o veto da Fifa, o Corinthians precisa pagar cerca de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Além disso, permanece bloqueado nacionalmente pela CBF devido ao atraso no pagamento de parcelas da CNRD. Embora o clube esteja em dia atualmente, a punição segue valendo.
Outra pendência relevante envolve Matías Rojas. O clube deve R$ 41,3 milhões ao meia pelo descumprimento do contrato. O jogador, porém, aceita negociar um parcelamento, e as conversas seguem ativas.
Diante dessa incerteza sobre a possibilidade de registrar novos atletas, o Corinthians avalia até a manutenção de contratos que poderiam ser encerrados. A preocupação é que caso ocorram saídas, a reposição dependerá da base. O clube também tenta renovar o empréstimo de Maycon junto ao Shakhtar Donetsk. O volante é considerado peça essencial por Dorival Júnior.
“Estamos com a expectativa (do pagamento) do transfer ban. Hoje, o Corinthians não pode contratar. Precisamos olhar para as saídas de jogadores, mas se sair alguém eu preciso que chegue outro. Neste primeiro momento, não tenho a sinalização da chegada. Para sair, você tem que ter o tempo certo. O que vou fazer com os emprestados? Retorna 100% com eles ou espera mais um pouco?”, questionou Fabinho Soldado.
Três jogadores cedidos voltam de empréstimo em janeiro: Fagner (Cruzeiro), Pedro Raul (Ceará) e Alex Santana (Grêmio). Todos recebem salários altos e passarão por nova avaliação interna.
Decisões só após o fim da temporada
A diretoria deve tomar medidas mais definitivas somente após o término da temporada. Além de aguardar a premiação do Brasileirão e da Copa do Brasil, o clube conta com a verba dos direitos de transmissão.
Nos bastidores, cresce a possibilidade de buscar um novo empréstimo financeiro. O objetivo seria quitar pendências trabalhistas e, principalmente, pagar as dívidas que eliminariam o transfer ban e destravariam o planejamento de 2026.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.