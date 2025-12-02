Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabinho Soldado diz que Corinthians trabalha com múltiplos cenários para 2026

Transfer bans, dívidas e indefinições sobre contratações travam planejamento enquanto Timão disputa vaga na Libertadores
O Corinthians vive um fim de temporada cercado de dúvidas. Mesmo brigando pelo título da Copa do Brasil e, por consequência, por uma vaga na Libertadores, o clube ainda não sabe se poderá contratar para 2026. Fifa e CBF mantêm transfer bans que, por ora, impedem qualquer reforço.

Nesse ambiente instável, o executivo de futebol Fabinho Soldado acumula dificuldades para montar o projeto da próxima temporada. Durante participação no podcast ”Denílson Show”, o diretor explicou que criou uma força-tarefa para lidar com todos os possíveis cenários.

“O que posso dizer ao torcedor é que tivemos essa conversa (interna) há mais de dois meses, acertamos pontos desse planejamento e está pronto para que possamos executar mediante autorização do nosso presidente, que tem nos apoiado muito. O Osmar tem se dedicado bastante para colocar o Corinthians no melhor cenário”, afirmou o dirigente.

Transfer ban atrasa o Corinthians

Para derrubar o veto da Fifa, o Corinthians precisa pagar cerca de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Além disso, permanece bloqueado nacionalmente pela CBF devido ao atraso no pagamento de parcelas da CNRD. Embora o clube esteja em dia atualmente, a punição segue valendo.

Outra pendência relevante envolve Matías Rojas. O clube deve R$ 41,3 milhões ao meia pelo descumprimento do contrato. O jogador, porém, aceita negociar um parcelamento, e as conversas seguem ativas.

Diante dessa incerteza sobre a possibilidade de registrar novos atletas, o Corinthians avalia até a manutenção de contratos que poderiam ser encerrados. A preocupação é que caso ocorram saídas, a reposição dependerá da base. O clube também tenta renovar o empréstimo de Maycon junto ao Shakhtar Donetsk. O volante é considerado peça essencial por Dorival Júnior.

“Estamos com a expectativa (do pagamento) do transfer ban. Hoje, o Corinthians não pode contratar. Precisamos olhar para as saídas de jogadores, mas se sair alguém eu preciso que chegue outro. Neste primeiro momento, não tenho a sinalização da chegada. Para sair, você tem que ter o tempo certo. O que vou fazer com os emprestados? Retorna 100% com eles ou espera mais um pouco?”,  questionou Fabinho Soldado.

Três jogadores cedidos voltam de empréstimo em janeiro: Fagner (Cruzeiro), Pedro Raul (Ceará) e Alex Santana (Grêmio). Todos recebem salários altos e passarão por nova avaliação interna.

Decisões só após o fim da temporada

A diretoria deve tomar medidas mais definitivas somente após o término da temporada. Além de aguardar a premiação do Brasileirão e da Copa do Brasil, o clube conta com a verba dos direitos de transmissão.

Nos bastidores, cresce a possibilidade de buscar um novo empréstimo financeiro. O objetivo seria quitar pendências trabalhistas e, principalmente, pagar as dívidas que eliminariam o transfer ban e destravariam o planejamento de 2026.

