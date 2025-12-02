Corinthians encerra preparação e deve ter time misto contra o Fortaleza

Corinthians encerra preparação e deve ter time misto contra o FortalezaCom a Copa do Brasil na próxima semana e lesões no elenco, Dorival Júnior deve mesclar a equipe nesta quarta-feira, no Castelão
O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (3), no Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão não divulgou a lista de relacionados para a viagem ao Nordeste, mas a tendência é que o técnico Dorival Júnior mande a campo uma equipe mista.
Os jogadores do Corinthians fizeram nesta terça um treino tático no CT Dr. Joaquim Grava, simulando a movimentação do Laion. Em seguida, os atletas que atuaram por pelo menos 45 minutos diante do Botafogo, no último domingo, deixaram o campo para a realização de exercícios regenerativos.
Para o confronto no Castelão, Dorival sabe que não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Charles, suspenso pelo STJD por ato violento contra o Red Bull Bragantino, em jogo da 26ª rodada.
Como tem as semifinais da Copa do Brasil a partir da próxima semana, Dorival deve rodar o elenco nas duas últimas rodadas do Brasileiro. Assim, dará oportunidades a jogadores com menos minutagem e atletas da base, caso do volante André, que pode ser titular.
Memphis inicia transição física no Corinthians e não deve viajar
O atacante Memphis Depay iniciou o processo de transição física do departamento médico para os gramados. Assim, não deve figurar na lista de relacionados contra o Fortaleza. O holandês não atua desde o dia 20 de novembro, no clássico diante do São Paulo, na Neo Química Arena. Em suas redes sociais, o atacante postou algumas fotos das atividades nesta terça-feira.
Por outro lado, seu companheiro de ataque segue como dúvida. O Corinthians não divulgou atualização médico sobre o atacante Yuri Alberto, que sentiu dores na virilha contra o Botafogo e deixou o campo mancando.
Dessa maneira, um possível Corinthians para enfrentar o Fortaleza tem: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Fabrizio Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão.
Com 46 pontos, na nona colocação, o Timão ainda briga pela oitava posição, situação que garantiria a equipe na fase de pré-Libertadores caso Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil. Já o Fortaleza, em 18º, com 40 pontos, ainda luta para evitar o rebaixamento.