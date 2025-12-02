Corinthians encerra preparação e deve ter time misto contra o Fortaleza

Com a Copa do Brasil na próxima semana e lesões no elenco, Dorival Júnior deve mesclar a equipe nesta quarta-feira, no Castelão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (3), no Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão não divulgou a lista de relacionados para a viagem ao Nordeste, mas a tendência é que o técnico Dorival Júnior mande a campo uma equipe mista. Os jogadores do Corinthians fizeram nesta terça um treino tático no CT Dr. Joaquim Grava, simulando a movimentação do Laion. Em seguida, os atletas que atuaram por pelo menos 45 minutos diante do Botafogo, no último domingo, deixaram o campo para a realização de exercícios regenerativos.

LEIA MAIS: Fabinho Soldado diz que Corinthians trabalha com múltiplos cenários para 2026 Para o confronto no Castelão, Dorival sabe que não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Charles, suspenso pelo STJD por ato violento contra o Red Bull Bragantino, em jogo da 26ª rodada. Como tem as semifinais da Copa do Brasil a partir da próxima semana, Dorival deve rodar o elenco nas duas últimas rodadas do Brasileiro. Assim, dará oportunidades a jogadores com menos minutagem e atletas da base, caso do volante André, que pode ser titular. Memphis inicia transição física no Corinthians e não deve viajar O atacante Memphis Depay iniciou o processo de transição física do departamento médico para os gramados. Assim, não deve figurar na lista de relacionados contra o Fortaleza. O holandês não atua desde o dia 20 de novembro, no clássico diante do São Paulo, na Neo Química Arena. Em suas redes sociais, o atacante postou algumas fotos das atividades nesta terça-feira.